MINISTERO CULTURA * AUDIZIONE GILIOLI PROCURA: GIULI, « PRIVE DI FONDAMENTO LE RICOSTRUZIONI DELLA STAMPA CIRCA LA SUA PRESUNTA RETICENZA A COLLABORARE CON GLI INQUIRENTI»

19.05 - venerdì 18 ottobre 2024

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

“Le ricostruzioni diffuse dalla stampa riguardanti il contenuto della mia audizione in Procura del 17 ottobre 2024, e in particolare le affermazioni secondo cui l’ex Capo di Gabinetto, Consigliere Francesco Gilioli, avrebbe mostrato lentezza e/o reticenza nel collaborare con gli inquirenti in merito al caso Sangiuliano-Boccia, sono del tutto prive di fondamento”.

Lo dichiara il Ministro della Cultura, Alessandro Giuli.