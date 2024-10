MIMIT * SINGAPORE – “TOUR VESPUCCI”: «FOCUS SU, START-UP / INVESTIMENTI ESTERI / BLUE SPACE ECONOMY / VALORIZZAZIONE MADE IN ITALY»

14.20 - giovedì 24 ottobre 2024

Il vice ministro Valentini incontrerà imprese, fondi e istituzioni finanziarie di Singapore. Inizia oggi la tappa di Singapore del tour Mondiale dell’Amerigo Vespucci che sarà, insieme al villaggio Italia, nella città del sud-est asiatico fino al 28 ottobre al Marina Bay Cruise, dove il ministero delle Imprese del Made in Italy focalizzerà le proprie attività concentrandosi soprattutto su startup, valorizzazione delle imprese e del Made in Italy, attrazione degli investimenti esteri, e blue e space economy.

A capo della delegazione del MIMIT il vice ministro Valentino Valentini che avrà anche una serie di incontri con aziende, multinazionali, fondi e istituzioni finanziarie di Singapore.

Anche a Singapore si terrà “Investire in Italia: Dove l’innovazione incontra la tradizione” il seminario sull’attrazione degli investimenti esteri che accompagna il tour Vespucci in tutte le sue tappe più importanti ed è organizzato dal MIMIT, in collaborazione con l’ambasciata d’Italia. I lavori saranno aperti dagli interventi del vice ministro Valentini e dal ministro del Commercio e dell’Industria di Singapore Alvin Tan e verteranno sulla promozione della collaborazione economica tra Italia e Singapore, evidenziando le opportunità di investimento in settori chiave come l’industria, il private equity, il real estate, le infrastrutture e l’ospitalità. L’evento, che prevede due tavole rotonde, una in collaborazione con il ministero delle Infrastrutture e Trasporti, esplorerà il business case per investire in italia, approfondendo il clima degli investimenti e il panorama industriale dell’Italia, soffermandosi sul potenziale per le partnership future. Tra i partecipanti ci saranno figure di spicco dell’industria italiana e singaporiana, rappresentanti governativi e del settore del private equity.

A Singapore, ormai punto di riferimento del design e dell’interscambio culturale per tutto il sud est asiatico, è stata inoltro allestita la mostra “Italia Geniale”, realizzata in collaborazione con Difesa Servizi e ADI Design Museum, con la curatela dei prof Martino e Zurlo, che espone una selezione di oltre 100 pezzi iconici del design italiano che hanno vinto o compasso d’oro oppure la menzione d’onore.

Sempre nella cornice del villaggio Italia si terrà il Global Startup Program, promosso dal ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e da Agenzia ICE in collaborazione con MIMIT e CDP Venture Capital, per rafforzare la presenza internazionale delle imprese italiane e a valorizzare l’eccellenza del Made in Italy. Il vice ministro Valentini aprirà i lavori alla presenza di molti attori dell’ecosistema dell’innovazione e del venture capital singaporiano e italiano, per confermare come le startup siano un elemento cruciale per lo sviluppo economico e tecnologico dell’Italia, incarnando innovazione e capacità di creare nuove soluzioni per settori tradizionali, aprendo al contempo nuovi mercati e opportunità di crescita sostenibile. È un momento che il MIMIT, insieme agli altri partner, ha voluto fosse inserito nel calendario delle attività del Vespucci per sottolineare la consapevolezza della necessità di aggiornare la normativa vigente, e sia al lavoro alla riforma della legge italiana relativa alle startup il c.d.”Italian Startup Act”.

Come già avvenuto per le tappe di Los Angeles e e Tokyo, anche a Singapore, si terrà la conferenza su Blue & Space Economy, organizzata dal MIMIT in collaborazione con l’ambasciata d’Italia, Aeronautica e Marina Militare, alla quale parteciperanno i rappresentanti delle agenzie spaziali, e aziende astronautiche, rappresentanti della Difesa e relatori di entrambi i Paesi per valorizzare le esperienze e trovare punti di incontro e di lavoro comune.