MIMIT * PARIGI – VERTICE IA: URSO, «PIANO UE PASSO AVANTI IMPORTANTE, ITALIA PUÒ SVOLGERE RUOLO FONDAMENTALE SU QUANTUM»

12.43 - martedì 11 febbraio 2025

*Urso al vertice IA di Parigi: “Piano UE passo avanti importante, Italia può svolgere ruolo fondamentale su quantum”. L’annuncio del presidente Von der Leyen sul piano InvestAI rappresenta un passo in avanti importante per l’Europa, che passa dalla definizione delle regole alla mobilitazione delle risorse per sviluppare un proprio ecosistema di intelligenza artificiale”, ha dichiarato il Ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, a margine della riunione plenaria del Vertice sull’Intelligenza Artificiale di Parigi, a cui ha partecipato in rappresentanza del governo italiano, secondo cui “occorre preservare la nostra visione antropocentrica in questa grande sfida dell’umanità”.

“Quattro gigafactory per l’IA europea sono un obiettivo importante che va colto nella consapevolezza che sullo sviluppo delle tecnologie quantistiche proprio l’Italia può svolgere un ruolo fondamentale. È questa la migliore risposta anche ai timori degli USA secondo cui l’eccessiva regolamentazione possa frenare gli investimenti. Anche l’Europa in campo con gli Stati Uniti”.