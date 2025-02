MIMIT * LA PERLA: «16 MANIFESTAZIONI DI INTERESSE, RICHIESTA PROROGA TERMINI»

14.58 - martedì 11 febbraio 2025

La Perla: Mimit, 16 manifestazioni di interesse, richiesta proroga termini. Urso: “grande successo e passo decisivo verso la rinascita di un simbolo del Made in Italy”.

Sono sedici le manifestazioni di interesse pervenute nei termini da altrettanti soggetti industriali e finanziari in risposta all’avviso di vendita unitaria degli asset del Gruppo La Perla. Alla luce del crescente interesse riscontrato, in particolar modo a ridosso della scadenza, i Commissari hanno richiesto al Mimit l’autorizzazione a prorogare i termini per la presentazione delle manifestazioni di interesse di un paio di settimane, così da garantire la massima partecipazione alla procedura.

Valutate le istanze, gli operatori che hanno manifestato il proprio interesse potranno accedere alla data room per analizzare i dati e i termini del bando di acquisizione, nel rispetto della clausola di riservatezza, e successivamente formulare un’eventuale proposta vincolante di acquisto.

“Un grande successo e un passo decisivo verso la possibile rinascita di La Perla, storico simbolo del Made in Italy. Grazie a un lavoro di squadra senza precedenti, stiamo trasformando una crisi in un’opportunità di rilancio industriale, un segnale importante per tutto il comparto della moda”, ha dichiarato il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Sen. Adolfo Urso.

L’avviso di vendita unitaria degli asset del Gruppo La Perla, che include il marchio e lo stabilimento produttivo, rappresenta infatti un caso senza precedenti: per la prima volta, sotto la regia del Mimit, è stato possibile armonizzare diverse procedure concorsuali – alcune a scopo liquidatorio, di cui una nel Regno Unito, e una italiana finalizzata a individuare una soluzione industriale – con l’obiettivo di garantire una risposta industriale per il futuro del gruppo che valorizzi, al contempo, le competenze delle lavoratrici e dei lavoratori coinvolti.

“Il forte interesse riscontrato conferma il valore del lavoro svolto. Dal 2023, il Mimit ha operato con determinazione per tutelare l’eccellenza del marchio La Perla, salvaguardare lavoratrici e lavoratori e rafforzare un settore strategico per il Paese”, è il commento del sottosegretario di Stato con delega alle crisi d’impresa, Fausta Bergamotto.