MIMIT * GRUPPO FEDRIGONI: MINISTRO URSO: «CRISI GIANO SRL FABRIANO, RICOLLOCAZIONE NEI SITI DI TRENTINO E VERONA PER LA MAGGIOR PARTE DEI 195 LAVORATORI»

21.58 - lunedì 4 novembre 2024

Mimit, Urso e Acquaroli: lavoro unitario per soluzioni alternative a chiusura di Giano srl. Il Gruppo Fedrigoni disponibile ad approfondire con le strutture tecniche tutte le possibili modalità operative della richiesta.

Si è tenuto oggi a Palazzo Piacentini l’incontro di aggiornamento riguardo a Giano Srl, azienda con sede a Fabriano (Ancona) parte del Gruppo Fedrigoni, con l’obiettivo di valutare le prospettive e le iniziative condivise da intraprendere per evitare la perdita dei posti di lavoro a seguito dell’annuncio della società di mettere in liquidazione, a partire dal 1 gennaio 2025, il ramo d’azienda che produce carta per ufficio.

Il confronto, presieduto dal ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, ha visto la partecipazione dell’azienda, del governatore della Regione Marche, Francesco Acquaroli, degli enti locali interessati, dei rappresentanti delle segreterie nazionali e territoriali di Slc-Cgil, Fistel-Cisl, Uilcom-Uil, Ugl Chimici e il vescovo della diocesi Fabriano-Matelica, mons. Francesco Massara.

All’esito dell’incontro Urso e Acquaroli hanno chiesto all’azienda la disponibilità di prendere tempo rispetto alla decisione comunicata di interrompere la produzione del sito, al fine di approfondire soluzioni alternative alla chiusura e al conseguente licenziamento della forza lavoro entro 31 dicembre. La società, a riguardo, nelle scorse settimane aveva presentato alle rappresentanze sindacali le misure per ridurre l’impatto occupazionale e per ricollocare la maggior parte dei 195 lavoratori coinvolti sia negli altri stabilimenti marchigiani, che nei siti in Trentino e a Verona.

Il Gruppo, dal canto suo, si è reso disponibile ad approfondire con le strutture tecniche ministeriali tutte le possibili modalità operative della richiesta già dalle prossime ore. L’incontro odierno è propedeutico e finalizzato a favorire il confronto fattivo che avverrà tra l’azienda, le rappresentanze sindacali e il territorio.