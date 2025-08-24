MIMIT * EX ILVA TARANTO – INIBITORIA: URSO, «SENSO DI RESPONSABILITÀ PER LA SCELTA PROCESSUALE DEL TRIBUNALE DI MILANO, DI DARE RILEVANZA ALLA NUOVA AIA»

18.19 - domenica 24 agosto 2025
“Il senso di responsabilità che anima tutti gli attori istituzionali, nel pieno rispetto delle norme, dimostra ancora una volta di essere la vera garanzia”. Così il ministro delle Imprese e del Made in Italy, sen. Adolfo Urso, ha commentato la scelta processuale del Tribunale di Milano di dare positiva rilevanza, nell’ambito del giudizio di inibitoria dell’attività degli stabilimenti ex Ilva di Taranto, alla nuova Aia rilasciata lo scorso 17 luglio nel rispetto del pronunciamento della Corte di Giustizia.
