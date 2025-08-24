Popular tags: featured 20
Popular tags: featured 20
Popular tags: featured 20
News immediate,
non mediate!

Diretta video Opinione H24: Viabilità Trento

Categoria news:
OPINIONEWS ITALIA

MIMIT * EX ILVA TARANTO – INIBITORIA: URSO, «SENSO DI RESPONSABILITÀ PER LA SCELTA PROCESSUALE DEL TRIBUNALE DI MILANO, DI DARE RILEVANZA ALLA NUOVA AIA»

 Scritto da
E-mail Stampa
Facebook Twitter LinkedIn
18.19 - domenica 24 agosto 2025

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –
///

“Il senso di responsabilità che anima tutti gli attori istituzionali, nel pieno rispetto delle norme, dimostra ancora una volta di essere la vera garanzia”. Così il ministro delle Imprese e del Made in Italy, sen. Adolfo Urso, ha commentato la scelta processuale del Tribunale di Milano di dare positiva rilevanza, nell’ambito del giudizio di inibitoria dell’attività degli stabilimenti ex Ilva di Taranto, alla nuova Aia rilasciata lo scorso 17 luglio nel rispetto del pronunciamento della Corte di Giustizia.

Categoria news:
OPINIONEWS ITALIA

Per donare ora, clicca qui



© RIPRODUZIONE RISERVATA
DELLA FONTE TITOLARE DELLA NOTIZIA E/O COMUNICATO STAMPA

È consentito a terzi (ed a testate giornalistiche) l’utilizzo integrale o parziale del presente contenuto, ma con l’obbligo di Legge di citare la fonte: “Agenzia giornalistica Opinione”.
È comunque sempre vietata la riproduzione delle immagini.

Articoli correlati

I commenti sono chiusi.