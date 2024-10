MIMIT * ATTIVITÀ ISTITUZIONALI: URSO, «REGISTRAZIONI NON AUTORIZZATE PRESSO IL MINISTERO, INCARICATI I MIEI LEGALI DI INTRAPRENDERE INIZIATIVE GIUDIZIARIE»

16.54 - mercoledì 23 ottobre 2024

Il Ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, ha incaricato i suoi legali di intraprendere le iniziative giudiziarie più opportune in relazione alle registrazioni clandestine e non autorizzate effettuate presso il Ministero, all’interno dell’ufficio del ministro e in quello del capo di gabinetto, durante incontri riguardanti attività di rilevanza per lo Stato.

Registrazioni di cui i giornalisti Giovanni Tizian e Vittorio Malagutti del quotidiano Domani scrivono di essere in possesso in un articolo pubblicato oggi. Fatto tanto più grave in quanto alcuni stralci di queste registrazioni illegittime sono riportate nel testo in modo parziale, con l’evidente intento di stravolgere la realtà e intimidire l’attività istituzionale. Il ministro Urso ha dato altresì mandato ai legali di procedere per ogni ipotesi di reato riguardante la vicenda richiamata nell’articolo.