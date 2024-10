MIM * SCUOLA – DISPOSIZIONI DL PNRR: VALDITARA, «ITS INCENTIVI PERSONALE AMMINISTRATIVO / DOCENTI TECNICO-PRATICI / LIBRI TESTO PER FAMIGLIE MENO ABBIENTI»

09.44 - lunedì 28 ottobre 2024

Scuola: nuove disposizioni del MIM con il DL PNRR, dagli ITS agli incentivi per il personale amministrativo, dai docenti tecnico-pratici ai libri di testo per le famiglie meno abbienti. Valditara: “Interventi e risorse su temi cruciali per un sistema più efficiente e di qualità”.

“Con l’ultimo Decreto-legge approvato dal Consiglio dei Ministri miglioriamo ulteriormente l’efficienza delle misure attuative del PNRR, liberiamo risorse per l’internazionalizzazione degli ITS Academy, collegata al Piano Mattei, prevediamo incentivi per il personale amministrativo e incrementiamo il fondo per la fornitura di libri di testo alle famiglie meno abbienti. Siamo intervenuti anche per colmare il vuoto legislativo che aveva lasciato nel limbo i docenti tecnico-pratici vincitori di concorso. Interventi e risorse su temi cruciali, per un sistema più efficiente e di qualità”, dichiara il Ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara.

Le misure:

Internazionalizzazione degli ITS Academy nell’ambito del Piano Mattei

Nell’ambito del Piano Mattei, il MIM ha concluso intese tecniche con l’Etiopia, l’Egitto e la Tunisia e sta per finalizzarne due con l’Algeria, per sviluppare una collaborazione nel settore dell’istruzione tecnica e professionale e valorizzare il sistema italiano degli Istituti Tecnologici Superiori (ITS Academy). Per il 2024 sono previsti 3,1 milioni di euro per potenziare strutture e laboratori, inclusi quelli all’estero, e 1 milione per ampliare l’offerta formativa.

Misure urgenti per il personale scolastico, incremento MOF

Per il 2024, il fondo per il miglioramento dell’offerta formativa aumenta di 13,7 milioni di euro, destinati al supporto delle azioni PNRR e alla gestione delle pratiche pensionistiche nel nuovo sistema INPS. Da quest’anno, infatti, la gestione pensionistica avviene solo tramite il sistema informatizzato INPS, un cambiamento che richiede maggiori risorse per supportare il personale dedicato a queste attività gravose per le istituzioni scolastiche.

Fornitura di libri di testo per le famiglie meno abbienti

Per il 2024 viene incrementata di 4 milioni di euro l’autorizzazione di spesa che consente di estendere gli interventi per la fornitura gratuita dei libri di testo.

Modifiche alla riforma del reclutamento per insegnanti tecnico-pratici

Con il nuovo Decreto viene colmato il vuoto normativo che dal 2022 ha interessato l’assunzione degli insegnanti tecnico-pratici. I vincitori di concorso avranno l’obbligo di conseguire l’abilitazione nel primo anno di servizio (2024/2025), mediante il conseguimento dei CFU previsti, per uniformarsi alle categorie disciplinari già previste.