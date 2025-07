MIM * NOISIAMOLESCUOLE: “CON IL PIANO ESTATE ISTITUTI APERTI ANCHE A GIUGNO, CON INIZIATIVE PER AMPLIARE L’APPRENDIMENTO E LA SOCIALITÀ”

19.50 - venerdì 25 luglio 2025

Il video racconto del Ministero dell’Istruzione e del Merito questa settimana è dedicato a 9 storie di moduli e laboratori attivati grazie al Piano Estate e dedicati a sport, creatività, learning by doing e alla preparazione agli Esami di Maturità.

Il Piano Estate 2025, promosso dal Ministero dell’Istruzione e del Merito con i fondi europei del Programma Nazionale (PN) 21-27, in continuità con quanto già attivato negli scorsi anni, offre alle scuole l’opportunità di ampliare l’offerta formativa con azioni volte a promuovere gli apprendimenti e la socialità. Di seguito alcune storie di progetti attivati.

L’IC “eSpazia” di Monterotondo, nell’area metropolitana di Roma Capitale, con il Piano Estate ha realizzato moduli di educazione motoria, di arte e di musica, sia per gli studenti della Scuola secondaria di I grado che per quelli della Scuola primaria.

Guarda il video dell’IC “eSpazia” di Monterotondo (RM): https://youtu.be/R965t4rF1BM

L’IC “Beato Angelico” di Firenze ha attivato un progetto di falegnameria basato sul principio del learning by doing, mettendo, cioè, in pratica concretamente ciò che si è imparato durante l’anno scolastico.

Guarda il video dell’IC “Beato Angelico” di Firenze: https://youtu.be/UCMfLPQJeec

All’IC “Montemurlo” del Comune di Montemurlo, in provincia di Prato, il Piano Estate ha permesso di realizzare 12 moduli per la Scuola primaria e secondaria; tra questi, il laboratorio ecologico multisensoriale, intitolato “Alla scoperta di casa nostra”, volto a far conoscere ai ragazzi il proprio territorio, per amarlo e rispettarlo.

Guarda il video dell’IC “Montemurlo” di Montemurlo (PO): https://youtu.be/liH5f6Jryo8

L’IC “Albert Einstein” di Reggio Emilia ha attivato tre progetti estivi: “Summer Sport”, “Sport Attivamente” e un laboratorio di creatività. In particolare, “Sport Attivamente” e “Summer Sport” hanno avuto l’obiettivo di promuovere la socializzazione e il benessere dei ragazzi attraverso l’attività motoria. Il laboratorio “Creativamente” ha, invece, dato importanza alla letto-scrittura, attraverso la lettura di testi trasformati dai più piccoli in modo personale.

Guarda il video dell’IC “Albert Einstein” di

Reggio Emilia: https://youtu.be/FcX8Lfj6nEs

L’IIS “Via Roma 298 “di Guidonia Montecelio (RM) ha realizzato 13 moduli che spaziano dal cinema alla musica, alla scrittura creativa, all’attività sportiva e al coding. In particolare, alcuni di questi corsi sono stati rivolti agli studenti dell’ultimo anno, per aiutarli a prepararsi nella maniera più completa possibile all’Esame di Maturità.

Guarda il video dell’IIS “Via Roma 298” di Guidonia Montecelio (RM): https://youtu.be/YlXI4X5OGws

Per quasi tutto il mese di giugno, gli studenti dell’IC “Marconi” di Battipaglia, in provincia di Salerno, si sono esercitati in discipline sportive di squadra. In particolare, il minibasket per i bambini della Primaria e il calcio e la pallavolo per quelli della Secondaria di I grado, grazie a moduli che hanno dato molta importanza al fair play e alla motivazione in ogni forma di apprendimento. Allo sport è stato inoltre affiancato un modulo sul gioco degli scacchi come potenziamento della matematica.

Guarda il video dell’IC “Marconi” di Battipaglia (SA): https://youtu.be/9sALAe8R2nM

L’IC “Calcedonia – San Tommaso D’Aquino” di Salerno ha utilizzato le risorse del Piano Estate per offrire 17 moduli che permettessero agli alunni di proseguire le attività didattiche anche dopo la fine delle lezioni a giugno. Il corso di canoa, che ha sfruttato la vicinanza al mare e le tradizioni marinare della città, ha riscosso particolare successo, offrendo divertimento, ma anche messaggi di sensibilizzazione ecologica.

Guarda il video dell’IC “Calcedonia – San Tommaso D’Aquino” di Salerno: https://youtu.be/6OJHcGh_xk4

Per i moduli estivi, l’IIS “Leonardo da Vinci” di Carate Brianza (MB) ha puntato tutto sullo sport, dalla pallacanestro alla pallavolo, alla canoa, al kayak, al wakeboarding sul lago: un’occasione per non restare a casa e avere l’opportunità di creare nuove amicizie ed esplorare i paesaggi del proprio territorio da un’altra prospettiva.

Guarda il video dell’IIS “Leonardo da Vinci” di Carate Brianza (MB): https://www.youtube.com/watch?v=sUbMyJ48SSo

Il Liceo “Mamiani” di Pesaro ha cercato un progetto che fosse interessante per i ragazzi e valido dal punto di vista educativo. È stato proposto agli studenti un corso su come realizzare un podcast, dagli script alle registrazioni, tutto rigorosamente in lingua inglese, grazie a una full immersion con un insegnante madrelingua.

Guarda il video del Liceo “Mamiani” di Pesaro: