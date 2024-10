MIM * BULLISMO: VALDITARA, «SGOMENTO PER IL SUICIDIO DEL GIOVANE LEONARDO, MI SONO ATTIVATO PER VERIFICARE LE DINAMICHE DELL’ACCADUTO»

17.34 - martedì 15 ottobre 2024

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Valditara: Profondo dolore e sgomento per il suicidio del giovane Leonardo. Il MIM si è subito attivato per verificare, per quanto di propria competenza, le dinamiche dell’accaduto.

“Profondo dolore e sgomento per il suicidio del giovane Leonardo, ai suoi genitori va il mio più sentito cordoglio. Il Ministero si è subito attivato per verificare, per quanto di propria competenza, le dinamiche dell’accaduto. Al di là delle singole responsabilità, che saranno accertate nelle sedi opportune, non possiamo tollerare che il bullismo diventi un tratto di una certa gioventù. Dobbiamo eradicarlo dalla società, partendo dalla scuola e in collaborazione con le famiglie.

È importante ripristinare, proprio a partire dalla scuola, alcuni principi, quali il rispetto delle regole, il valore assoluto della persona umana, la responsabilità individuale. Perché la scuola deve essere sempre un luogo sereno di crescita per tutti i nostri ragazzi. Per questo continueremo a lavorare con ancora maggiore decisione per contrastare la cultura della violenza e della prepotenza, dell’insulto e del dileggio”.

Così il Ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara