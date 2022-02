MICROMEGA * VIDEO-PODCAST: « VALERIO NICOLOSI RACCONTA L’ASSEDIO A KIEV, LA CAPITALE UCRAINA SOTTO ATTACCO RUSSO »

12.41 - venerdì 25 febbraio 2022

Nel video, il suono delle sirene: la capitale ucraina è sotto attacco.

In questo podcast il nostro inviato da Kiev Valerio Nicolosi racconta l’assedio in cui è stretta la capitale, sotto attacco della Russia da ieri sera.

Dal bunker in cui è rifugiato insieme ad altri giornalisti italiani, dopo l’evacuazione dell’hotel in centro in cui si trovavano precedentemente, Nicolosi racconta l’isolamento della città. Sullo sfondo il rumore delle bombe e dei colpi di artiglieria, “sempre più vicini”. Quella del bunker resta una posizione segreta per ragioni di sicurezza.

