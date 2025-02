MICROCREDITO * “OPPORTUNITÀ PER IL PAESE”: «20 ANNI DI ATTIVITÀ CELEBRATI AD “IDENTITALY“, IL 12/2 ORE 10.00»

09.38 - martedì 11 febbraio 2025

Microcredito, 20 anni di attività celebrati ad Identitaly. Mercoledì 12 febbraio, dalle ore 10, all’interno della kermesse Identitaly, si svolgerà la manifestazione promossa dall’Ente Nazionale per il Microcredito dal titolo: ” Il Microcredito opportunità per il Paese”.

L’evento è organizzato nell’ambito delle celebrazioni dei 20anni di microcredito in Italia. Apriranno i lavori con un indirizzo di saluto il Presidente dell’Ente Nazionale Mario Baccini e il Presidente di Microcredito Centrale, Ferruccio Ferranti. Seguirà il talk con Riccardo Graziano, Segretario Generale ENM e Giovanni Nicola Pes, Vice Segretario Generale ENM che illustreranno gli strumenti finanziari innovativi e le priorità dell’Agenda europea.

Infine verrà illustrata da due tutor dell’ENM l’accesso al microcredito per i giovani. Tra il pubblico una vasta rappresentanza delle scuole superiori di secondo grado a cui verranno proposte esperienze dirette di ragazzi che hanno beneficiato dello strumento microcreditizio. Verrà illustrato il progetto Look up the future per l’educazione finanziaria e i giovani potranno rivolgere domande agli esperti. La manifestazione sarà moderata da Emma Evangelista, Responsabile comunicazione e ufficio stampa ENM. L’evento si svolgerà dalle ore 10.00 alle ore 13.00 presso il Palazzo dei Congressi, Piazza John Kennedy, 1 Roma.