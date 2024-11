MICROCREDITO.GOV.IT * EDUCAZIONE FINANZIARIA: «IL MICROCREDITO ENTRA NELLE SCUOLE PER EDUFIN» (VIDEO)

08.18 - domenica 17 novembre 2024

Lunedì 18 Novembre dalle ore 10:00 alle ore 12:30 si svolgerà online la diretta streaming dell’evento “LOOK UP THE FUTURE” https://www.youtube.com/live/bTSxqa0QIrA , un evento realizzato dall’Ente Nazionale per il Microcredito con la collaborazione di otto istituti del territorio e con il patrocinio EDUFIN per il mese dell’Educazione Finanziaria.

Questo evento è il momento conclusivo di un progetto di educazione finanziaria nelle scuole in cui i Tutor e i professionisti dell’Ente Nazionale per il Microcredito, specializzati nella realizzazione di attività microfinanziarie, hanno creato con i ragazzi un business plan per l’avvio di un’impresa. Il progetto ha coinvolto più di 500 studenti di classi 4 e 5 secondaria superiore di istituti diffusi sul territorio nazionale.

“Il progetto di educazione finanziaria per i giovani è sicuramente un punto di partenza importante per la disseminazione della cultura finanziaria ed economica e per creare opportunità per i nostri ragazzi. Il microcredito può essere uno strumento efficace per sostenere l’ingresso nel mondo del lavoro e non creare neet”, ha dichiarato Mario Baccini, presidente ENM.

“Il progetto Look Up the Future nasce come una visione di un nuovo modo di sostenere l’educazione finanziaria per valorizzare le idee e i progetti dei ragazzi e invertire la tendenza creando EET (engaged and educational training) che diventeranno la parte fondante del nuovo tessuto economico nazionale, con un occhio attento alla sostenibilità e all’impiego dell’AI”, dichiara Emma Evangelista, responsabile Comunicazione ENM e capo del progetto dedicato ai giovani.

Il progetto è stato sviluppato dal team ENM e reca il logo EDUFIN per il mese dell’educazione finanziaria. Ha visto impegnati 7 tutor e professionisti dell’Ente che sono entrati in 9 istituti Italiani. I progetti realizzati che saranno presentati dai ragazzi sono 12.

Le scuole che hanno preso parte al progetto sono le seguenti: Boara (Roma), Istituto Professionale Europa (Roma), Istituto Professionale IPSEOA Tor Carbone Alessandro Narducci (Roma), Istituto Tecnico Economico IIS Angelo Frammartino (Fonte Nuova, Roma), Istituto Professionale IIS Apicio Colonna Gatti (Anzio, Roma), Istituto di Istruzione Superiore “De Amicis – cattaneo” (Roma), Liceo Gimnasio Di Stato Gregorio Ugdulena (Palermo), Istituto di Istruzione Secondaria Superiore I.I.S.S. “V.Bachelet” (Copertino – Lecce), Polo Tecnico Professionale Ralmbaldi – De Fazio (Lamezia Terme), IIS Carlo Denina (Saluzzo), Istituzione Formativa della Provincia di Rieti (Rieti).

I dirigenti scolastici coinvolti nel progetto sono: Giuliana Vazza, Renata Coppola, Fabio Cannatà, Cristina Tonelli, Patrizia Graziano, Fabio Barbieri, Giuseppe Manco, Simona Blandino, Federica Garello, Giovanna Giammaruto.

I Tutor coinvolti nel progetto sono: Mario Bonacci, Giuseppe Di Gesù, Riccardo Giorcelli, Matteo Martucci, Saverio Rosa, Antonio Cosimo Cagnazzo, Katia Stancato.

