MIC – MINISTERO CULTURA * «ASSUNTI 151 ARCHEOLOGI, NEI PROSSIMI MESI 1.482 NUOVI INGRESSI»

Il Ministero della Cultura comunica che, con l’immissione in ruolo di 151 funzionari archeologici avvenuta il 22 luglio, è stata esaurita la graduatoria relativa a questa categoria professionale del concorso per 518 unità di personale a tempo indeterminato per vari profili tecnici, bandito a novembre 2022.

Nei prossimi mesi, la programmazione delle assunzioni, prevede inoltre, l’ingresso entro l’autunno di altre 1.482 unità così suddivise: 251 funzionari architetti, 86 funzionari amministrativi-gestionali; 193 funzionari storici dell’arte; 121 funzionari restauratori; 39 funzionari bibliotecari, 450 funzionari archivisti e 342 assistenti amministrativi e gestionali.