MIC – MINISTERO CULTURA * ALES SPA: “ PRESO ATTO DI QUANTO DISPOSTO DAL TAR ED IN ACCORDO CON L’AVVOCATURA DELLO STATO, VALUTIAMO DI IMPUGNARE LE ORDINANZE IN APPELLO”

21.34 - giovedì 10 ottobre 2024

La Direzione generale Musei ritiene opportuno ricordare che la concessione attualmente in essere, avviata nel 1998, è scaduta nel 2013, dopo una serie di proroghe, peraltro censurate da Anac e Corte dei conti per “gravi criticità”, pertanto la nuova gestione internalizzata tramite la società in house del Ministero, Ales S.p.A, stabilita dalla direzione del museo dopo due gare annullate dal Consiglio di Stato, è stata concepita quale necessario ripristino di una situazione di correttezza amministrativa.

Detto questo, si prende atto di quanto disposto dal TAR e, in accordo con l’Avvocatura dello Stato, si sta valutando l’opportunità di impugnare le ordinanze in appello.

Si specifica, peraltro, che tale nuova gestione prevedrebbe, come più volte ribadito, il rispetto dei diritti e delle prerogative delle professionalità attualmente in forze presso Opera Laboratori e che prestano servizio nei due Istituti, in attuazione della clausola sociale già applicata con successo in situazioni del tutto analoghe, quali il Parco Archeologico del Colosseo, il Museo Nazionale Romano, il Museo di Capodimonte, il Palazzo Reale di Napoli.