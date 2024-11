MFE-MEDIAFOREUROPE * CDA: PIER SILVIO BERLUSCONI, «APPROVATO IL BILANCIO CON UTILE È CRESCIUTO DEL 38,7%, POSIZIONE FINANZIARIA MIGLIORATA»

17.57 - mercoledì 20 novembre 2024

I risultati economici dei primi nove mesi 2024 del Gruppo MFE-MEDIAFOREUROPE, approvati oggi

dal Consiglio di Amministrazione, sono nettamente superiori ad ogni previsione.

Al termine della seduta, l’amministratore delegato Pier Silvio Berlusconi ha anticipato, in un’intervista

al TG5 di Mediaset, alcuni dei dati che verranno diffusi domattina:

“Abbiamo migliorato sotto tutti i punti di vista: rispetto alle nostre previsioni, al budget, abbiamo

migliorato rispetto all’anno scorso e soprattutto anche rispetto agli ultimi tre mesi. Siamo soddisfatti.

Mentre tutte le aziende Media in Europa hanno rallentato, noi siamo riusciti – caso direi abbastanza

unico – ad accelerare ulteriormente. Anticipo solo due dati. L’utile è cresciuto del +38,7% rispetto al

periodo omologo dell’anno precedente, quindi una crescita importante. Abbiamo migliorato la

posizione finanziaria netta di circa 200 milioni rispetto alla fine dell’anno scorso. E abbiamo

remunerato tutti i nostri azionisti con un dividendo di circa 140 milioni di euro. Direi che meglio di

così è onestamente difficile”

.

Nell’intervista al TG5, Il CEO di MFE-MEDIAFOREUROPE ha parlato anche della ricchezza

dell’offerta televisiva italiana:

“La televisione italiana nel suo complesso, quindi ci metto anche l’importantissimo ruolo che ha la

Rai come servizio pubblico, dà un’offerta ai telespettatori davvero ricca per informazione,

intrattenimento, fiction. Non c’è una televisione così ricca in Europa, ma oserei dire anche nel resto

del mondo. Mediaset in più ha l’orgoglio di farlo in maniera completamente gratuita”.

MFE-MEDIAFOREUROPE è una holding internazionale di partecipazioni, polo d’aggregazione dei

principali broadcaster europei.

MFE-MEDIAFOREUROPE ha sede legale ad Amsterdam, nei Paesi Bassi, e residenza fiscale in Italia.

Controlla Mediaset S.p.A. e Grupo Audiovisual Mediaset España Comunicacion SAU (con sede fiscale

nei rispettivi Paesi di attività) ed è primo azionista del broadcaster tedesco ProsiebenSat1.

MFE-MEDIAFOREUROPE è quotata presso Euronext Milan di Borsa Italiana S.p.A. (Ticker: MFEA,

MFEB) e sulle Borse valori spagnole (Ticker MFEA).

