MFE-MEDIAFOREUROPE * ASSEMBLEA: «APPROVATA L’AUTORIZZAZIONE AD EMETTERE NUOVE AZIONI AL SERVIZIO DELL’OFFERTA SU PROSIEBENSAT»

16.03 - mercoledì 7 maggio 2025

L’assemblea approva l’autorizzazione a emettere nuove azioni A al servizio dell’offerta su ProSiebenSat.

MFE-MEDIAFOREUROPE N.V. (“MFE”) informa che l’assemblea degli azionisti tenutasi in data odierna (l’“Assemblea”) ha deliberato di autorizzare il consiglio di amministrazione di MFE a emettere nuove azioni ordinarie di categoria “A” al servizio dell’offerta pubblica di acquisto sulla totalità di azioni di ProSiebenSat.1 Media SE (“P7”) annunciata da MFE lo scorso 26 marzo 2025 e che prevede un corrispettivo in parte in denaro e in parte in natura (l’“Offerta” e, nel complesso, l’“Autorizzazione”). L’Autorizzazione potrà essere esercitata dal consiglio di amministrazione di MFE, nei limiti dell’ammontare massimo del capitale sociale autorizzato (non oggetto di alcuna modifica da parte dell’Assemblea), nella misura necessaria a soddisfare il concambio delle azioni P7 portate in adesione all’Offerta, con esclusione quindi del diritto di opzione degli azionisti di MFE.

Il rendiconto delle votazioni e il verbale dell’Assemblea saranno resi disponibili in conformità

all’applicabile disciplina vigente.

Per maggiori informazioni sull’Offerta, si rinvia alla documentazione già pubblicata da MFE al riguardo, in particolare alla comunicazione di cui all’art. 10 della legge tedesca sulle offerte pubbliche di acquisto (Wertpapiererwerbs- und Übernahmegesetz) dello scorso 26 marzo 2025 disponibile, tra l’altro, sul sito internet di MFE (www.mfemediaforeurope.com), sezione «Governance» > «Voluntary public takeover offer to the shareholders of ProSiebenSat.1 MediaSE».

