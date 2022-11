METEOTRIVENETO * INVERNO 2021/2022: BENETTI E RIZZONELLI, « A FANES – 41,3° GRADI, LA TEMPERATURA PIÙ BASSA MAI REGISTRATA IN ALTO ADIGE »

10.47 - sabato 05 novembre 2022

Il valore di -41,3°C è stato raggiunto il giorno 7 gennaio 2022 sull’Altopiano di Fanes, comune di San Vigilio di Marebbe (BZ), ad una quota di 2395 metri, il dato registrato alle ore 06:50 è la temperatura più bassa mai registrata prima in Südtirol – Alto Adige.

E’ stato reso possibile grazie al Progetto di Monitoraggio dei Siti Freddi, guidato dagli esperti Riccardo Benetti e Giampaolo Rizzonelli dell’Associazione Meteotriveneto, che si occupa di monitorare i luoghi più freddi del Triveneto, e con il supporto di Arpa Veneto con cui dallo scorso anno l’Associazione ha stipulato una collaborazione ufficiale. Un ringraziamento particolare va al Parco Naturale Fanes – Senes – Braies, alla Provincia di Bolzano e ai Comuni interessati dal monitoraggio che hanno rilasciato le autorizzazioni e i nulla osta per effettuare lo studio scientifico.

Lo studio, sviluppatosi negli ultimi due anni, ha preso il via lo scorso ottobre, quando sono state installate due centraline meteo, una alla Fopa di Medesc (Conca di Medesc 2395 m) e la seconda nei pressi del Lêch Paròm (Lago Paròm 2310 m). All’interno, due sensori datalogger, che hanno registrato per tutto l’inverno e primavera dati riguardanti la temperatura esterna ogni 10 minuti memorizzandoli.

Temperature così rigide si possono registrare solamente in determinati luoghi e condizioni. Nelle serene notti invernali la temperatura negli strati d’aria più bassi è normalmente inferiore a quella in quota, a causa dell’accumulo dell’aria fredda, e quindi più pesante, in basso. Questo fenomeno è più evidente nelle conformazioni a conca del terreno (depressioni, doline), dove con specifiche condizioni meteorologiche (notti serene e senza vento, con aria secca e neve al suolo preferibilmente fresca) la temperatura può scendere a valori estremi, molto inferiori rispetto a quelle delle zone vicine o sulle cime delle montagne circostanti più alte.

In particolare sono state due le notti più fredde della stagione, il 7 gennaio 2022 quando abbiamo raggiunto la temperatura minima di -41,3 °C ed il 13 febbraio 2022 quando invece abbiamo toccato la minima di -41,2 °C, entrambe alla Fopa di Medesc. Lêch Paròm invece si è fermato ‘solamente’ a -39,2 °C il 7 gennaio e -38,0 °C il 13 febbraio.

Per effettuare dei confronti abbiamo preso in considerazione la stazione meteorologica automatica della Provincia di Bolzano ‘’Alpe Cavallo’’ posizionata 10km più ad est dell’Altopiano di Fanes ad una quota di 2340 metri, pressoché la stessa. Durante la notte del 7 gennaio abbiamo avuto un raffreddamento massimo, rispetto alla libera atmosfera, di 31 gradi Celsius; quando all’Alpe Cavallo vi erano -10,3°C alla conca di Medesc sono stati registrati -41,3°C. Durante la seconda notte fredda del 13 febbraio invece è stato raggiunto un raffreddamento di ben 36,7 gradi, quando la stazione automatica segnava -4,5°C a Medesc vi erano ben -41,2°C.