MERLER (TRENTO UNITA) – GIULIANI (LEGA) – URBANI (FDI) * FESTIVAL ECONOMIA: « IL SINDACO IANESELLI È DI PARTE, NON SA ACCETTARE L’ALTERNANZA IN CAMPO SCIENTIFICO-ECONOMICO »

Le dichiarazioni del sindaco di Trento Ianeselli paragonando il Festival dell’Economia, organizzato dalla Pat, con editore e direzione scientifica il Sole 24 ore – con la partecipazione del Financial Times – alla “zatterata” o alla “mostra micologica” rendono bene lo spessore della miopia della Giunta comunale. Tali affermazioni non dovrebbero essere nello stile di un primo cittadino, Sindaco di tutti.

Ci spiace notare come il Sindaco Ianeselli si dimostri uomo di parte e non sappia accettare l’alternanza anche in campo scientifico ed economico. Dopo 16 anni, pur per vari aspetti apprezzabili, di gestione totalizzante da parte di Laterza e Boeri, notoriamente persone legate alla sinistra ed al PD e con poco pluralismo economico, è giunta l’ora del cambiamento, mantenendo, naturalmente, un elevatissimo standing scientifico che – se la metta via la sinistra – non appartiene solamente a loro.

Confidiamo la città capoluogo sappia cogliere questa straordinaria occasione mettendo a disposizione spazi, intelligenze e palazzi, come sempre fatto, anche quando gli eventi culturali e scientifici non sono organizzati solamente dagli amici degli amici o dai compagni di partito!

*

Andrea Merler

CAPOGRUPPO TRENTO UNITA

Bruna Giuliani

CAPOGRUPPO LEGA

Giuseppe Urbani

CAPOGRUPPO FDI