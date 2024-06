MEF – MINISTERO ECONOMIA E FINANZE * ITA-LUFTHANSA: «ABBIAMO RISPOSTO AGLI ULTIMI DUBBI DELLA COMMISSIONE EUROPEA»

09.31 - mercoledì 19 giugno 2024

Mef: risposto a ultimi dubbi commissione Ue su Ita Lufthansa. Auspichiamo in tempi brevi perfezionamento acquisizione

Abbiamo risposto, nella giornata di ieri, agli ultimi dubbi della Commissione europea e auspichiamo che questo permetta in tempi ragionevolmente brevi il perfezionamento dell’acquisizione di una quota di ITA Airways da parte di Lufthansa. Attendiamo, come previsto, la decisione formale entro il 4 luglio prossimo e siamo già al lavoro perché si concretizzino le condizioni concordate con la Commissione per poter finalizzare, nei prossimi mesi, l’operazione.