MEF – MINISTERO ECONOMIA E FINANZE: «COLLOCATO IL 15% DEL CAPITALE DI BANCA MONTE PASCHI SIENA, PER CIRCA 1,1 MILIARDI (INCORPORATO PREMIO 5%)»

21.07 - mercoledì 13 novembre 2024

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze colloca il 15% del capitale sociale di Banca Monte dei Paschi di Siena per circa Euro 1,1 miliardi che incorpora un premio del 5% rispetto all’odierno prezzo di chiusura. Richieste pari a oltre il doppio dell’offerta iniziale.

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze (il “MEF”) comunica di aver perfezionato con successo la cessione di n. 188.975.176 azioni ordinarie Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. (di seguito “BMPS” o la “Banca”), pari al 15% del capitale sociale attraverso un “Accelerated Book Building – ABB” riservato ad investitori istituzionali italiani ed esteri (l’“Operazione”). A fronte della domanda raccolta, pari a oltre il doppio dell’ammontare iniziale, e alla presenza di un premio del 5% rispetto all’odierno prezzo di chiusura del mercato, l’offerta è stata incrementata dal 7% al 15% del capitale sociale di BMPS.

Il corrispettivo per azione è pari a Euro 5,792 per un controvalore complessivo pari a circa Euro 1,1 miliardi. A seguito dell’Operazione, la partecipazione detenuta dal MEF in BMPS scenderà dal 26,7% all’11,7% circa del capitale sociale.

Con questa ulteriore cessione di azioni sul mercato, il controvalore complessivo incassato dal MEF grazie alle tre operazioni di cessione effettuate a partire da novembre 2023 ammonta a circa 2,7 miliardi di euro, a fronte di un importo dell’aumento di capitale di BMPS sottoscritto a novembre 2022 di circa 1,6 miliardi di euro.

Banca Akros S.p.A. – Gruppo Banco BPM ha agito nel ruolo di Global Coordinator e Bookrunner. Clifford Chance ha agito in qualità di consulente legale.

Il MEF si è impegnato con il Global Coordinator e Bookrunner a non vendere sul mercato ulteriori azioni BMPS per un periodo di 90 giorni. Il regolamento dell’Operazione avverrà il prossimo 15 novembre 2024.

///

Ministero dell’Economia e delle Finanze placed 15% of the share capital of Banca Monte dei Paschi di Siena for approximately EUR 1.1 billion incorporating a premium equal to 5% compared to today’s closing price – Requests were over twice the initial offer

The Ministero dell’Economia e delle Finanze (“MEF”) announces the sale of no. 188,975,176 ordinary shares of Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. (“BMPS” or “Bank”) corresponding to approximately 15% of the share capital by means of an “Accelerated Book Building – ABB” reserved to Italian and foreign institutional investors (the “Transaction”). In response to the demand collected, which was over twice the initial amount, and in light of the 5% premium over today’s closing market price, the offer was increased from 7% to 15% of the share capital of BMPS.

The price per share is equal to EUR 5.792 for a total amount equal to approximately EUR 1.1 billion. Following the Transaction, the stake held by MEF in BMPS will decrease from 26.7% to approximately 11.7% of the share capital.

With this further sale of shares on the market, the overall value cashed-in by MEF thanks to the three sale transactions carried out since November 2023, amounts to approximately Euro 2.7 billion, against a Euro 1.6 billion amount subscribed by MEF in November 2022 in the context of BMPS share capital increase.

Banca Akros S.p.A. – Gruppo Banco BPM acted as Global Coordinator and Bookrunner. Clifford Chance acted as legal advisor.

MEF has agreed with the Global Coordinator and Bookrunner not to sell further MPS’s shares on the market for a period of 90 days. The settlement of the Transaction will be on 15 November 2024.