MEF – MINISTERO ECONOMIA E FINANZE * BTP: «AL VIA L’EMISSIONE DI UN NUOVO BTP 15 ANNI, CON SCADENZA PRIMO OTTOBRE 2040»

18.05 - lunedì 10 febbraio 2025

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze comunica di aver affidato a Barclays Bank Ireland PLC, Deutsche Bank A.G., Intesa Sanpaolo S.p.A., Morgan Stanley Europe SE e Nomura Financial Products Europe GmbH il mandato per il collocamento sindacato di un nuovo benchmark a 15 anni BTP – scadenza 1° ottobre 2040.

La transazione sarà effettuata nel prossimo futuro, in relazione alle condizioni di mercato. Si precisa che, pertanto, le aste di BTP con scadenza superiore ai 10 anni previste per il 13 febbraio 2025, non avranno luogo.