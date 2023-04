MEF * ENAV – NUOVO CDA: « BRUNI (PRESIDENTE) – MONTI (AMMINISTRATORE DELEGATO) – CONSIGLIERI, BRUSCO – ARCIFA – ALESSI – TOSCHI »

09.03 - martedì 4 aprile 2023

Il Ministero dell’economia e delle finanze, con riferimento all’assemblea degli azionisti di Enav convocata per il prossimo 28 aprile, ha depositato presso la sede della società, in quanto titolare del 53,28% del capitale e di concerto con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, la seguente lista per la nomina del nuovo Consiglio di amministrazione:

Alessandra Bruni (Presidente)

Pasqualino Monti (Amministratore Delegato)

Franca Brusco (Consigliere)

Stefano Arcifa (Consigliere)

Carla Alessi (Consigliere)

Giorgio Toschi (Consigliere)

Il Ministro dell’economia e delle finanze ringrazia la presidente Francesca Isgrò, l’amministratore delegato Paolo Simioni e i consiglieri uscenti per il lavoro svolto e i risultati ottenuti dalla società.