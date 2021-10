MEDIOCREDITO TRENTINO-AA * “GRUPPO NORD PETROLI“: PELIZZARI, « ABBIAMO SOTTOSCRITTO IL MINIBOND DI 800 MILA EURO EMESSO DALLA SOCIETÀ DI BORGO VALSUGANA »

Gruppo Nord Petroli, società con sede a Borgo Valsugana, operante nel nord Italia e specializzata nella distribuzione di prodotti petroliferi e di combustibili per il riscaldamento, con 40 dipendenti, ha emesso il suo primo minibond supportato dalla garanzia InnovFin del Fondo Europeo per gli Investimenti, per il sostegno alla ripresa e alla resilienza delle piccole e medie imprese. L’emissione è stata integralmente sottoscritta da Mediocredito Trentino Alto Adige.

Le nuove risorse finanziarie consentiranno al Gruppo Nord Petroli di supportare lo sviluppo dell’attività e l’incremento delle vendite, con un’attenzione particolare verso quelle fonti di rifornimento di energia maggiormente ecologiche, quali ad esempio le nuove piattaforme con colonnine per la ricarica di auto elettriche.

“Siamo molto soddisfatti di aver concluso questa operazione di finanza innovativa con Mediocredito Trentino Alto Adige” dichiara Marco Angeli, Presidente del Consiglio di Amministrazione di Gruppo Nord Petroli “E’ la nostra prima emissione e credo sia un traguardo importante per il nostro Gruppo, che con queste nuove risorse intende dare sostegno ad acquisizioni di nuovi impianti di distribuzione che consentiranno l’espansione e il consolidamento nelle proprie aree di presenza con il naturale incremento delle vendite.”

“La nostra banca ha seguito con grande interesse la società nella strutturazione e nell’emissione del loro primo minibond” – afferma Diego Pelizzari, Direttore generale di Mediocredito TAA”. “Per una realtà imprenditoriale come Gruppo Nord Petroli, è importante la scelta di approcciare il mercato dei capitali utilizzando uno strumento innovativo come questo, utile per sostenere le vendite e la diffusione di forme di approvvigionamento energetico maggiormente ecologiche. Importante anche la presenza della garanzia europea Innovfin, che abbiamo potuto attivare grazie all’accordo in essere con il Fondo Europeo per gli Investimenti”.

Mediocredito Trentino Alto Adige nel ruolo di advisor e arranger, ha offerto alla società Gruppo Nord Petroli la consulenza finanziaria, ha affiancato la società nella redazione dei business plan, ha fornito il supporto legale per gli aspetti formali, normativi e per la predisposizione del Regolamento del prestito, ha gestito l’attivazione della garanzia europea InnovFin del Fondo Europeo degli Investimenti, ha fornito l’assistenza fino alla fase finale di emissione del titolo, che è stato sottoscritto interamente dalla banca. (F.B.)

Gruppo Nord Petroli S.r.l.

Gruppo Nord Petroli nasce nel 2005 ed opera nel commercio di prodotti petroliferi, lubrificanti per autotrazione e di combustibili per il riscaldamento, presente nel nord Italia con 38 stazioni di servizio. Gruppo Nord Petroli è la prima compagnia privata con prezzi low cost del Trentino Alto Adige.

Mediocredito Trentino Alto Adige sostiene da oltre 60 anni lo sviluppo delle piccole e medie imprese con il credito a medio e lungo termine, la consulenza finanziaria, le operazioni di finanza straordinaria. Si propone come Corporate e Investment Bank per consigliare e assistere le aziende, attingendo anche a fondi europei. Assume il ruolo di partner di capitale, con operazioni di intervento in quote di equity di minoranza, associate ad accordi parasociali con il socio di maggioranza, finalizzate a piani di sviluppo e ad eventuali successive quotazioni sul mercato dei capitali. E’ specializzata nella finanza di progetto e opere pubbliche, con un desk dedicato, per investimenti in energia rinnovabile ed infrastrutture. Grazie alla competenza acquisita in operazioni di finanza straordinaria, opera nei ruoli di advisor, arranger di minibond, seguendo le società emittenti in tutti i necessari passaggi fino all’emissione del titolo. Info: www.mediocredito.it

Fondo Europeo per gli Investimenti (FEI) fa parte del Gruppo Banca Europea per gli Investimenti: promuove gli obiettivi dell’UE a sostegno dell’innovazione, ricerca e sviluppo, l’imprenditorialità, la crescita e l’occupazione. La sua mission principale è sostenere le micro, piccole e medie imprese, aiutandole nell’accesso al credito. FEI progetta e sviluppa fondi di venture capital e di private equity, garanzie e strumenti di microfinanza diretti specificamente a questo segmento di mercato. I finanziamenti garantiti dal FEI godono del sostegno dell’Unione Europea nell’ambito del Programma Quadro Comunitario “Horizon 2020” per la Ricerca e Innovazione (R&I) e del Fondo Europeo per gli Investimenti Strategici.

