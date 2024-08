MEDIOBANCA * RISULTATI ESERCIZIO AL 30 GIUGNO: «RICAVI RECORD A 3,6MLD (+9% A/A[1]), TRAINATI DALLE COMPONENTI “K-LIGHT”[2] (+17%) / TFA A ~100MLD (+13%)»

07.12 - giovedì 1 agosto 2024

Approvati i risultati di esercizio al 30 giugno 2024

Eccellenti risultati dei 12 mesi al 30/06/2024 -Traiettoria del Piano 23-26 confermata ed avvio positivo delle principali iniziative. Remunerazione elevata per gli stakeholders.

CRESCITA ELEVATA E A BASSO ASSORBIMENTO DI CAPITALE

Ricavi record a €3,6mld (+9% a/a[1]), trainati dalle componenti “K-light”[2] (+17%) con TFA a ~€100mld (+13%). Ottimizzazione degli attivi ponderati (RWA), in calo di oltre il 7% a €47,6mld.

Contributo positivo di tutte le fonti di reddito: margine di interesse +10% a €1.985m, commissioni +11% a ~€940m, insurance elevato a €510m.

Risultato operativo a €1.813m (+12%), con indice costi/ricavi stabile al 43%, costo del rischio sceso a 48bps (-4bps) e asset quality confermata

(NPL netti 0,8% degli impieghi, ampi overlays ~€220m).

Utile netto record di €1.273m (+24%), EPS €1,53 (+27%). TBVPS stabile a €11,6 – ROTE[3] a 14% (+1pp), RORWA a 2,7% (+30bps). CET1 a 16,1%[4] (+20bps a/a, +90bps t/t).

REMUNERAZIONE ATTRATTIVA PER GLI STAKEHOLDERS

Es.23/24: €1,1 mld di distribuzione complessiva (10% del valore di mercato), +50% circa a/a, di cui €885m dividendi e ~€200m di Buy Back già eseguito[5]. Dividendo unitario pari a €1,07, +26% a/a: € 0,51 acconto pagato a maggio 24 e €0,56 saldo da pagare a novembre 24

Proposto nuovo Piano di Buy Back per ~€385m con cancellazione da eseguire nel es.24/25, interamente dedotto nel CET1 a giugno 24. Percorso di Sostenibilità e Responsible Banking di Piano ben avviato.

QUARTO TRIMESTRE BRILLANTE CON ~€330M DI UTILE NETTO

Ricavi per ~€980m (+11% a/a e +9% t/t)

Margine di Interesse solido a €492m

Commissioni record a €279m (+51% a/a e +17% t/t)

trainate dalla ripresa del CIB (€136m, +49% t/t) e contributo crescente del WM

TFA a circa €100mld, con NNM di €3,3m nel trimestre

Costo del rischio a 43bps (-5bps t/t, con soli €14m di utilizzi di overlays)

Utile netto a €327m, +39% a/a in calo del 2% t/t per componenti non operative (negative per €65m) – incl. ~€25m di anticipo dell’ultimo contributo DGS pagato a luglio 24

Piano 23-26 “One Brand-One Culture”: crescita in tutte le divisioni.

Sviluppo prioritario di un Wealth Management (WM) distintivo per l’approccio “One Brand- One Culture” e l’unicità del modello di

Private & Investment Banking (PIB)

Efficace sviluppo del modello PIB con €1mld di raccolta da eventi di liquidità 9 operazioni Midcap originate in collaborazione con il CIB.

Piattaforma di Private Markets ampliata con €1mld di nuove risorse “committed” (per un totale di €4mld).

Lancio di Mediobanca Premier a gennaio con accelerazione del recruitment (110 nuovi CF/Bankers, di cui 2/3 negli ultimi sei mesi) e del riposizionamento di clientela (+3K clienti HNWI, -40K clienti mass).

TFA +13% a ~€100mld, con €8,4mld di NNM, di cui ~€5mld negli ultimi sei mesi, superiore alle medie di mercato. Ricavi +13% ~ €925m, commissioni ~€490m (52% delle commissioni di Gruppo) e utile netto +29% a ~€210m. RORWA +50bps a 3,6%.

Corporate & Investment Banking (CIB): creazione di una piattaforma Europea capital-light, fee-driven sinergica allo sviluppo del WM.

Confermata la ripresa dell’Investment Banking negli ultimi 6 mesi. Leadership nell’advisory rafforzata dalla partnership con Arma Partners,

ottenuto lo status di BTP specialist, potenziata la piattaforma Mid con l’apertura della filiale di Francoforte.

Ricavi +7% a €763m, con componente internazionale salita dal 40% al 55%[6].

RWA -23% (€15mld), risk density dal 61% al 38%, Ricavi/RWA dal 3,6% al 4,5%

Utile netto +8% a €244m, RORWA +20bps a 1,4%

Consumer Finance (CF): leader in Italia anche in ambito digitale, creazione di una piattaforma multicanale resiliente e altamente profittevole.

Erogato record di €8,4mld con focus dei prestiti personali su distribuzione diretta (~80%), digitale (~35%) e sviluppo BNPL (~€500m di flussi).

Ricavi +6% a €1.189m, con marginalità resiliente e forte driver di crescita del margine di interesse.

CoR a 168bps con overlays elevati (€175m) crescita dovuta al differente mix e alla normalizzazione a livelli pre-Covid.

Utile netto ai massimi storici ~€383m. RoRWA al 2,7% (-20bps) post AIRB.

Insurance (INS): contribuzione elevata e decorrelata.

Ricavi +14% a €530m, utile netto +19% a €522m. RoRWA al 3,8%.

Holding Functions (HF): gestione dell’ALM funzionale allo sviluppo del Gruppo ed alla crescita del margine di interesse nell’orizzonte di Piano.

Depositi stabili ai livelli elevati del FY23 (€28mld). Record di emissioni obbligazionarie con spread in calo. Margine di interesse del Gruppo +10% a/a, solido nell’ultimo trimestre.

Il Consiglio di Amministrazione di Mediobanca, presieduto da Renato PAGLIARO, ha approvato i risultati di esercizio e consolidati al 30 giugno scorso del Gruppo Mediobanca illustrati dall’Amministratore Delegato Alberto NAGEL e dal Direttore Generale Francesco Saverio Vinci.

Alberto Nagel, Amministratore Delegato di Mediobanca, ha dichiarato: “Nell’esercizio 2023-24 il Gruppo ha saputo raggiungere i migliori risultati di sempre in termini di ricavi (€3,6 miliardi), di utile (quasi €1,3 miliardi), di redditività (ROTE 14%) e distribuzione agli azionisti (€1,1 miliardi tra dividendi e buyback effettuati), dando puntuale avvio alle principali iniziative del Piano 23-26. Lo scenario dei prossimi mesi si presenta incerto per dinamiche geo-politiche e macro e richiederà la capacità di volgere in opportunità un contesto atteso volatile. Mediobanca è in una posizione privilegiata per la specializzazione del suo modello, l’approccio responsabile, le competenze distintive di prodotto, il posizionamento, unico in Italia, sulle famiglie imprenditrici. Con queste peculiarità e attraverso una gestione sempre più efficiente degli attivi e del capitale, abbiamo iniziato il secondo anno del Piano “One Brand – One Culture” con obiettivo di essere una delle migliori storie di crescita e remunerazione per tutti gli stakeholders”.

[1] a/a: 12M giu24 vs 12M giu23; t/t: 3M giu24 vs 3M mar24[2] Attività K-light: WM, CIB (escluso lending, markets e specialty finance), INS (considerando Danish Compromise)[3] ROTE, RORWA, normalizzato calcolati sugli utili rettificati per le componenti non operative/non ricorrenti.[4] CET1 FL a regime, pro-forma considerando permanente il Danish Compromise (beneficio di ~100bps) ed escludendo ~90bps di impatto negativo relativo all’intera deduzione del secondo piano di acquisto azioni proprie da eseguire nel es.24/25, soggetto all’autorizzazione di BCE e dell’assemblea degli azionisti. CET1 inclusa piena deduzione della nuova proposta di buyback: 15,2%[5] Piano di acquisto di azioni di €198m approvato dall’Assemblea del 28 ottobre 2023 e concluso a febbraio 2024, con cancellazione di 17 milioni di azioni (circa 2% del capitale) avvenuta nel mese di giugno 2024, senza riduzione del capitale sociale.[6] percentuale calcolata su ricavi gestionali, escluso il trading proprietarioTotal cash DPS €1.07, up 26% YoY: €0.51 ps interim dividend paid in May 2024,

€0.56 ps final balance to be paid in November 2024

Proposed new share buyback in an amount of ~€385m, with share cancellation,

scheduled for FY 2024-25, fully deducted from CET1 as at end-June 2024

Good start to Strategic Plan Sustainability and Responsible Banking pathway

OUTSTANDING 4Q WITH ~€330M NET PROFIT

Total revenues ~€980m (up 11% YoY and up 9% QoQ)

NII solid at €492m

Record fee income of €279m (up 51% YoY and up 17% QoQ),

driven by CIB recovery (€136m, up 49% QoQ) with growing WM contribution

TFAs approx. €100bn, with €3.3bn in NNM in 4Q

Cost of risk 43 bps (down 5 bps QoQ, with just €14m in overlays used)

Net profit €327m, up 39% YoY,

down 2% QoQ due to non-operating items (€65m charge) incl.

prepayment of final ~€25m DGS contribution paid in July 2024

Strategic Plan 2023-26 “One Brand-One Culture”:

Growth in all divisions

Prioritized growth in Wealth Management (WM), with “One Brand-One Culture”

approach a distinctive feature, and unique Private & Investment Banking model (PIB)

PIB model developed effectively, with €1bn in liquidity events intercepted,

and 9 Mid-Cap deals co-originated with CIB

Private Markets Platform expanded with €1bn new funds committed, for a total of €4bn

Mediobanca Premier launched in January 2024, accelerating recruitment

(110 new FAs/bankers, 2/3 of whom in last 6M) and client repositioning

(3K HNWI added, 40K fewer mass clients)

TFAs up 13% to ~€100bn, with €8.4bn in NNM, ~€5bn in last 6M, above market average

Revenues up 13% ~ €925m, fees ~€490m (52% of Group fee income),

and net profit up 29% to ~€210m

RORWA up 50 bps to 3.6%

Corporate & Investment Banking (CIB):

Creation of a European, capital-light/fee-driven platform,

in synergy with development of WM

Investment Banking recovery in last 6M confirmed

Leadership position in advisory business strengthened by Arma Partners partnership,

BTP specialist status obtained, Mid Corp platform enhanced with the opening of the Frankfurt branch office

Revenues up 7% to €763m, international component rising from 40% to 55%[6] RWAs down 23% (€15bn), risk density down from 61% to 38%, total revenues/RWAs up from 3.6% to 4.5%

Net profit up 8% to €244m, RORWA up 20 bps to 1.4%

Consumer Finance (CF): leader in Italy, now also in digital;

creation of a resilient and highly profitable multi-channel platform

Record new loans of €8.4bn, with personal loans focused on direct

distribution (~80%), digital business (~35%) and BNPL development (flows of ~€500m)

Revenues up 6% to €1,189m, with margins resilient; strong NII growth driver

CoR 168 bps, with high overlays (€175m),

increase due to different mix and normalization at pre-Covid levels

Net profit at record level of ~€383m

RORWA 2.7% (down 20 bps) post-AIRB

Insurance (INS): contribution high and decorrelated vs other businesses

Revenues up 14% to €530m, net profit up 19% to €522m

RORWA 3.8%

Holding Functions (HF): ALM functional to the Group’s

development and to growth in NII over the Strategic Plan time horizon

Deposits stable in FY 2023-24 at high levels (€28bn)

Record bond issuance levels with spreads declining

Group net interest income up 10% YoY, solid in 4Q

With Renato PAGLIARO in the Chair, the Directors of Mediobanca approved the individual and consolidated financial statements for the twelve months ended 30 June 2024, as illustrated by Chief Executive Officer Alberto NAGEL and Group General Manager Francesco Saverio Vinci.

Alberto Nagel, CEO of Mediobanca, said: “The Group has delivered its best-ever results in FY 2023-24, in terms of revenues (€3.6bn), net profit (almost €1.3bn), profitability (ROTE 14%), and shareholder distribution (~€1.1bn in dividends and share buybacks), successfully launching the main initiatives contained in the 2023-26 Strategic Plan. The scenario for the coming months looks uncertain, due to the geopolitical and macro trends, and will require banks to be able to turn the expected volatile environment into opportunities. Mediobanca is in a privileged position on the back of its specialized business model, responsible approach to banking, differentiating product capabilities, and its positioning versus entrepreneurial families which is unique in the Italian landscape. With these distinguishing features, and through increasingly efficient management of both assets and capital, we have started the second year of the “One Brand–One Culture” Strategic Plan, with the objective of being one of the best growth and remuneration stories for all our stakeholders”.

[1] YoY: 12M to end-June 2024 vs 12M to end-June 2023; QoQ chg.: 3M to end-June 2024 vs 3M end-March 2024.[2] K-light activities: WM, CIB (excluding Lending, Markets and Specialty Finance), INS (considering Danish Compromise).[3] Normalized ROTE and RORWA calculated based on net profit adjusted for non-operating/non-recurring items.[4] CET1 FL fully-phased pro forma, with Danish Compromise permanent (benefit approx. 100 bps), and excluding ~90 bps negative impact due to full deduction of second share buyback scheme to be implemented in FY 2024-25, subject to authorization by the ECB and by shareholders in Annual General Meeting. CET1 including full deduction of new proposed buyback: 15.2%.[5] Share buyback in an amount of €198m approved by shareholders at the Annual General Meeting held on 28 October 2023 and completed in February 2024, with a total of 17 million shares (or 2% of the company’s share capital) cancelled in June 2024 with no reduction in share capital.[6] Percentage calculated based on managerial revenues and excluding proprietary trading.

