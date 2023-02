MEDIOBANCA * RELAZIONE SEMESTRALE AL 31/12/2022 : « RICAVI A 900 MILIONI +20% ANNO SU ANNO, UTILE NETTO A 293 MILIONI +11% SUL TRIMESTRE PRECEDENTE E 2021 » (PDF REPORT)

14.15 - giovedì 9 febbraio 2023

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota inviata all'Agenzia Opinione)

Approvata la relazione semestrale al 31 dicembre 2022. RISULTATI RECORD, OTTIMI PER CRESCITA E QUALITÀ

RISULTATI DEI 3M:

Ricavi a ~€900m, +20% a/a [1], con tutte le fonti in crescita

Utile netto a €293m (+11% t/t e a/a)

Ricavi in forte crescita (+19% t/t e +20% a/a), per la prima volta oltre i €900m in 3M

Margine di interesse a ~€450m (+13% t/t e +19% a/a) per la crescita ed il

riprezzamento degli attivi (impieghi a €54mld, +2% t/t, +6% a/a) e l’efficace gestione

del costo della provvista (€10bn raccolti da Feb.22 a ~80bps [2])

Commissioni in forte sviluppo a ~€260m (+25% t/t e +9% a/a) per i risultati record

dell’Investment Banking (€117m, +70% QoQ) e la solidità del WM (€118m, +5% QoQ, NNM: €2mld, TFA +5% ~€83mld)

Qualità degli attivi creditizi in ulteriore miglioramento, soprattutto nel Consumer

(NPLs lordi di gruppo <2,4%; coperture: 73,2% NPLs, 1,34% crediti performing; overlays ~€280m)

Efficienza preservata (costi/ricavi al 42%)

Capitale elevato: CET1 al 15,1%, FL [3] al 14,0%

(600bps sopra SREP e post rivalidazione dei modelli contabilizzata a sett.22)

Dividendo contabilizzato: 70% cash payout

I RISULTATI DEI 6M OLTRE I TARGET DI PIANO

Ricavi a ~ €1.660m (+14% a/a), vs obiettivo di piano di €3mld 12M a Giu.23

Contributo positivo di tutte le divisioni e fonti:

CF +7% €560m, WM +12% €407m, CIB+20% €430m, Ins +2% €198m, HF +163% €82m,

Margine di interesse +15% €843m, Commissioni +7% €472m, Trading +53% €148m

GOP a ~ €968m (+17% a/a), costo del rischio a 59bps

Utile netto a €555m (+6% a/a)

EPS 6M a €0,65, ROTE 14% vs €1,1 e 11% obiettivi di piano 12M a Giu.23

FORTE SPINTA SUL DIGITALE

CF: avviati i finanziamenti instantanei, due acquisizioni di fintech nel BNPL

WM: nuova piattaforma digitale di advisory con Armundia

SOSTENIBILITA’

Rating MSCI da “A” a “AA”

Crescente impegno nel fronteggiare i rischi della transizione climatica

Approvata la relazione semestrale al 31 dicembre 2022

[1]a/a: Dec.22 vs Dec.21, t/t: Dec.22 vs Sett.22[2]Spread: bps vs Eur 3M[3]Fully loaded calcolato senza Danish Compromise, ovvero con la deduzione integrale di Assicurazioni Generali (~105bps) e con l’applicazione integrale dell’effetto FTA IFRS9 (~5bps).