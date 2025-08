MEDIOBANCA * OPA BANCA GENERALI: «L’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO (AGCM) HA DELIBERATO DI NON AVVIARE UN’ISTRUTTORIA»

18.41 - venerdì 1 agosto 2025

Mediobanca informa che in data odierna ha ricevuto notizia che l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha deliberato, lo scorso 29 luglio, di non avviare un’istruttoria con riferimento all’offerta pubblica di scambio volontaria promossa da Mediobanca, ai sensi degli artt. 102 e 106, comma 4, del TUF, sulla totalità delle azioni ordinarie di Banca Generali (l’Offerta). L’Offerta è stata quindi autorizzata senza condizioni, limitazioni e prescrizioni, come richiesto dal paragrafo 1.5, punto (i), del Comunicato ex art. 102 TUF di Mediobanca.

Inoltre, Mediobanca informa che, in data 30 luglio 2025, la Commissione europea ha deciso di non avviare la fase di esame formale in relazione al controllo delle sovvenzioni estere distorsive del mercato interno, chiudendo la fase di esame preliminare ai sensi dell’art. 10, paragrafo 4, del Regolamento (UE) 2022/2560 (FSR). Ciò ha comportato la cessazione, a partire da quella data, del periodo di sospensione durante il quale l’Offerta non poteva essere attuata sotto il profilo del controllo delle sovvenzioni estere, ai sensi dell’art. 24, paragrafo 1, del Regolamento FSR.