MEDIOBANCA * OFFERTA MPS: «IL CDA LA RITIENE OSTILE NON CONCORDATA E PRIVA DI CONVENIENZA, IL CORRISPETTIVO OFFERTO NON È CONGRUO»

Il Consiglio di Amministrazione di Mediobanca, a seguito di un’attenta valutazione dei termini e delle condizioni descritti nel documento di offerta pubblicato da MPS in data 3 luglio 2025 e delle altre informazioni disponibili, tenuto conto altresì dei rischi e delle incertezze evidenziati nella predetta documentazione, ritiene l’offerta MPS ostile e non concordata con l’Emittente, priva di razionale industriale e di convenienza per gli azionisti Mediobanca.

Il Consiglio di Amministrazione ritiene altresì che il corrispettivo offerto da MPS sia non congruo e del tutto inadeguato.