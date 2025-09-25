Popular tags:
OPINIONEWS ITALIA

MEDIOBANCA * INDAGINE INDUSTRIA E TERZIARIO: «ESAMINATE 1.905 SOCIETÀ ITALIANE (45% FATTURATO INDUSTRIALE / 48% MANIFATTURIERO / 44% DISTRIBUZIONE DETTAGLIO / 43% TRASPORTI»

10.37 - giovedì 25 settembre 2025

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –
///

 

 

L’Area Studi Mediobanca presenta la nuova edizione dei “Dati Cumulativi”, indagine annuale sulle società industriali e terziarie italiane di grande e media dimensione analizzate nel decennio 2015-2024. In particolare, sono state esaminate 1905 società italiane che rappresentano il 45% del fatturato industriale, il 48% di quello manifatturiero, il 44% di quello della distribuzione al dettaglio e il 43% di quello dei trasporti.

 

