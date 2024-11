MEDIOBANCA * ESERCIZIO AL 30/9/2024: NAGEL, «APPROVÀTI I RISULTATI, UTILE NETTO A 330 MILIONI»

07.06 - martedì 12 novembre 2024

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Approvati i risultati di esercizio al 30 settembre 2024 – Avvio positivo dell’esercizio 2024/25 – Utile netto di €330m

Accelerazione degli investimenti per la crescita – (nella foto: Alberto Nagel).

BRILLANTI RISULTATI COMMERCIALI NEL TRIMESTRE ESTIVO

Raccolta netta (NNM) di €2,6mld nel WM – (10% annualiz. delle TFA, ai migliori livelli settoriali e raddoppiata a/a[1])

€2,1mld di erogato nel CF (+12% [1] ), solida pipeline nel CIB – (ricavi +30% [1] , 27 operazioni annunciate nell’ultimo trimestre, +36% [2] ).

TUTTI I BUSINESS BANCARI CON RICAVI E UTILI IN CRESCITA

Ricavi di Gruppo a €865m, con solida crescita dei business bancari:

WM +5% [1] (a €228m), CIB +30% [1] (a €183m) e CF +8% [1] (a €310m).

INS normalizzato a €115m (-20% [1] )

Utile netto in crescita: WM (+6% [1] a €53m), CIB +19% [1] a €57m), CF +5% [1] (a €102m)

Commissioni nette +29% [1] (a ~€230m), trainate dal WM (+15% [1] ) e dal CIB (+26% [2])

Importante crescita del margine di interesse nel Consumer (+8% [1] , +4% t/t) che si

conferma essere il motore del margine di interesse del Gruppo

Margine di interesse di Gruppo in temporaneo calo (-2% [1] a €485m) per azioni

mirate a favorire la crescita ricorrente futura (NNM €2,6mld con campagna

promozionale sui depositi funzionale alla futura conversione), e per gli spread ai minimi

storici nel segmento corporate e nei mutui

Efficienza mantenuta (C/I ratio ~43%) malgrado i continui investimenti

33 assunzioni nel WM, nuova filiale CIB mid cap a Francoforte, canali digitali potenziati nel CF

Solida qualità degli attivi creditizi: CoR 51bps, soli €7m overlays utilizzati (€215m residui)

Utile netto a €330m; EPS trimestrale per €0,40; ROTE ~13%

ELEVATA GENERAZIONE DI CAPITALE E REMUNERAZIONE DEGLI AZIONISTI

Generati 70bps di capitale in 3M, con CET1 al 15,4%[3] (+20bps t/t)

RWA in calo a 47mld (-1% t/t)

Distribuzione: 70% cash pay-out, €385m SBB[4] avviato il 12 Novembre

LINEE GUIDA DI GRUPPO PER L’ESERCIZIO 24-25

Crescita delle TFA con €9-10mld di NNM per anno

RWA in lieve calo con crescita selettiva degli Impieghi compensata dalle azioni di ottimizzazione

Moderato incremento dei ricavi bancari commissioni in crescita («low double-digit») per WM e CIB

C/I ratio al 44% su base annua con continui investimenti per la crescita gestiti in maniera efficiente

CoR a ~55bps, gestendo efficacemente gli overlay

Crescita dell’utile per azione (EPS) del +6/8%[1] ; [5]

Elevata generazione di capitale e indice CET1 a giu.25 al 15,5%-16%[6]

Crescita della remunerazione agli azionisti: cash payout al 70%3 + riacquisto di azioni proprie[7]

WEALTH MANAGEMENT

Importanti opportunità di crescita favorite dal posizionamento unico e distintivo

Lo sviluppo di MBWM è favorito dal posizionamento distintivo di Mediobanca in Italia come Private & Investment Bank, tratto particolarmente rilevante ora che il ciclo economico favorisce eventi di liquidità originati dall’Investment Banking.

Una crescita a tassi superiori del sistema verrà, inoltre, assicurata dal rafforzamento dell’offerta di prodotti all’interno dell’ecosistema Mediobanca e dal continuo potenziamento della rete, già prima in Italia per indici di produttività.

Nel trimestre:

33 nuovi ingressi di bankers/CF, efficace sviluppo del modello PIB (€0,6mld di raccolta da eventi di liquidità).

Promozioni sui depositi per futura conversione

Piattaforma di Private Markets in continuo ampliamento

TFA +16% [1] a €103mld, con €2,6mld di NNM ai migliori livelli settoriali, con una quota di mercato di circa il 10% nel Premier

Mix in miglioramento e favorito nei prossimi trimestri dalla discesa dei tassi

Ricavi +5% [1] €228m, commissioni €124m (+15% [1] ) e utile netto +6% [1] a ~€53m

RORWA +10bps a 3,6%

CORPORATE & INVESTMENT BANKING

Sempre più diversificato e profittevole

Piattaforma Europea capital-light, fee-driven, sinergica allo sviluppo del WM

Lo sviluppo del CIB è favorito dall’avviata riduzione dei tassi di interesse e dalla marcata ripresa della corporate activity.

In questo macro scenario Mediobanca gode di un vantaggio competitivo dato dalla tradizionale leadership in Italia, Francia e Spagna, dal forte radicamento nel segmento mid-corporate (ossatura del sistema capitalistico italiano) e dalla crescente attività svolta sinergicamente col WM.

La progressiva entrata a regime delle nuove iniziative enunciate nel Piano 23/26 e l’ulteriore progressiva ottimizzazione del capitale allocato (già ridottosi di oltre il 25% ad 1/3 del gruppo) favoriscono la costante crescita della redditività del business, già oggi salita al 1,5% (RORWA)

Nel trimestre:

Confermata la ripresa dell’IB (27 operazioni annunciate nel 1T25, +36% a/a[8])

favorita nei prossimi mesi anche dalla riduzione dei tassi

Forte leadership nel tech/digital advisory con Arma Partners,

sostenuta attività Energy Transition, nuova filiale mid cap a Francoforte e BTP specialist avviato

Ricavi +30% [1] a €183m, con componente advisory salita al 63% delle commissioni.

Calo del 19% t/t per stagionalità e chiusura di operazioni nel 4T es.2023-24

RWA -18% [1] (€14,2mld), -4% nel trimestre, riduzione attesa con la CRR3

(-1,5mld da gennaio 2025)

Utile netto +19% [1] a €57m, RORWA +50bps [1] a 1,5%

CONSUMER FINANCE

Con produzione e margini crescenti, si conferma il motore del margine di interesse del Gruppo

Mediobanca, con Compass, è tra i leader in Italia nel credito al consumo, business che presenta interessanti tassi di sviluppo per le evoluzioni demografico-comportamentali degli italiani. In un contesto di tassi di interesse decrescenti la rotazione del libro impieghi – a tasso fisso – permette di beneficiare di rendimenti medi crescenti con evidenti benefici sul margine di interesse.

In questo contesto Compass gode di un vantaggio competitivo dato dalla leadership sui canali digitali/BNPL, dall’essere l’80% della nuova produzione di prestiti personali effettuata su rete proprietaria, dall’aver sviluppato sofisticati sistemi di pricing e scoring in oltre 60 anni di attività, attraverso tutti i cicli economici.

Nel trimestre:

Erogato record di €2,1mld con focus dei prestiti personali su distribuzione

diretta (~80%), digitale (~36%) e sviluppo BNPL (29mila merchant attivi)

Ricavi e Margine di Interesse +8% [1] con marginalità in crescita,

yield resilienti nei prossimi trimestri in un contesto di riduzione dei tassi

CoR a 178bps con overlays elevati (€167m)

crescita dovuta al differente mix e alla normalizzazione a livelli pre-Covid

Utile netto ai massimi storici ~€102m (+5% [1] )

RoRWA +10bps a 2,8%

INSURANCE

Contribuzione elevata e decorrelata

L’apporto al Gruppo dell’investimento in Ass. Generali risulta positivo alla luce della stabilità e visibilità degli utili della compagnia; l’elevato rendimento dell’investimento beneficia anche del trattamento favorevole introdotto dal Danish Compromise

Nel trimestre

Ricavi -20% [1] a €115m, utile netto -11% a €121m

per la normalizzazione del contributo AG

RoRWA elevato al 3,2%

****

Il Consiglio di Amministrazione di Mediobanca, presieduto da Renato PAGLIARO, ha approvato i risultati consolidati al 30 settembre scorso del Gruppo Mediobanca illustrati dall’Amministratore Delegato Alberto NAGEL e dal Direttore Generale Francesco Saverio VINCI.

Alberto Nagel, Amministratore Delegato di Mediobanca, ha dichiarato: “Dopo aver chiuso lo scorso esercizio con i risultati migliori di sempre, Mediobanca ha confermato anche in questo trimestre la crescita di tutte le sue divisioni, consolidando le principali iniziative del Piano 23-26. L’obiettivo prioritario per questo esercizio è un forte potenziamento delle piattaforme distributive fisiche e digitali tale da consentire una crescita robusta e sostenibile dei ricavi di tutti i business oltre l’arco di Piano, pur in un contesto macro differente. Mediobanca è pronta a cogliere le opportunità dello scenario dei prossimi mesi, grazie al posizionamento favorevole nel contesto di tassi in calo, affrontando la volatilità del contesto con la sua gestione prudente dei rischi”.

[1] a/a 3M sett24 vs 3M sett23[2] a/a su base omogenea (Gruppo: escludendo Arma Partners e Revalea; perimetro CIB: escludendo Arma Partners).[3] CET1 FL a regime, pro-forma considerando permanente il Danish Compromise (beneficio di ~100bps) ed includendo l’autofinanziamento (~25bps inclusi gli effetti indiretti sulle deduzioni della partecipazione in Assicurazioni Generali) del trimestre (non soggetto ad autorizzazione ex Art. 26 della CRR) al netto del dividend payout del 70%.[4] Piano di acquisto di azioni approvato dall’Assemblea del 28 ottobre 2024 e dalla BCE il 7 ottobre 2024.[5] Include la cancellazione di circa l’80% delle azioni rivenienti dal piano di acquisto di €385m da implementare nell’esercizio 24-25.[6] Includendo il dividend payout del 70% e prima di un eventuale riacquisto di azioni proprie che verrà valutato di volta in volta.[7] Approvato dalla BCE e dall’Assemblea 2024 per €385mln, in avvio dal 12 novembre 2024.[8] su base omogenea

—————————–

Results for 3M ended 30 September 2024 approved

Positive start to FY 2024-25

Net profit €330m

Investments for growth accelerated

OUTSTANDING COMMERCIAL RESULTS ACHIEVED IN THE SUMMER QUARTER

NNM of €2.6bn in WM

(10% of TFAs on an annualized basis, at best sector levels and up 2x YoY[1])

€2.1bn in new loans in CF (up 12% [1] ), solid pipeline in CIB

(revenues up 30%, [1] 27 deals announced in 3M, up 36% [2] )

ALL BANKING BUSINESSES POSTED GROWTH IN TOP AND BOTTOM LINES

Group revenues totalled €865m, with solid growth in banking businesses:

WM up 5% [1] (to €228m), CIB up 30% [1] (to €183m), and CF up 8% [1] (to €310m)

INS normalized at €115m (down 20%1)

Net profit growing: WM up 6% [1] (to €53m), CIB 19% [1] (to €57m), CF 5% [1] (to €102m)

Fee income up 29% [1] (to ~€230m), driven by WM (up 15% [1] ) and CIB (up 26% [2])

Significant growth in NII in Consumer Finance (up 8%, [1] up 4% QoQ),

confirmed as growth driver for NII at Group level

Temporary decrease in Group NII (down 2% [1] to €485m), due to targeted actions to

promote recurring future growth (NNM €2.6bn, with promotional campaign for deposits aimed at future conversion),

with spreads at their lowest ever levels in corporate/mortgages

Efficiency maintained (cost/income ratio ~43%) despite ongoing investments

33 hirings in WM, new CIB mid cap branch office in Frankfurt, digital channels enhanced in CF

Asset quality solid: CoR 51 bps, only €7m in overlays used (~€215m remaining)

Net profit €330m; 3M EPS €0.40; ROTE ~13%

HIGH CAPITAL GENERATION AND SHAREHOLDER REMUNERATION

70 bps capital generated in 3M, with CET1 ratio 15.4%[3] (up 20 bps QoQ)

RWAs down to €47bn (down 1% QoQ)

Distribution: 70% cash payout, €385m share buyback[4] launched on 12/11/24

FY 24-25 GROUP GUIDANCE

Growth in TFAs with €9-10bn of NNM p.a. with strong enhancement of physical and digital platform

RWAs decreasing slightly with selective profitable loans growth offset by optimization

Moderate growth in banking business revenues with fees up low double-digit in WM and CIB

C/I ratio at 44% on annual basis with continuous investments in growth managed efficiently

CoR ratio at ~55bps in part by leveraging overlays

Growth in EPS: up 6/8%[1] ; [5]

Material capital generation and CET1 in 15.5%-16% range[6]

Growth in shareholders’ remuneration: cash payout ratio @70% + share buyback[7]

WEALTH MANAGEMENT

Major growth opportunities facilitated by unique and distinctive positioning

The growth of Mediobanca Wealth Management is facilitated by the Bank’s distinctive positioning in Italy as a Private & Investment Bank, an especially differentiating feature now that the economic cycle is favouring liquidity events originated by Investment Banking.

The division’s growth will outperform the system, on the back of the enhanced product offering within the Mediobanca ecosystem plus the continued strengthening of the network, which already ranked first in Italy measured by productivity ratios.

In 3M:

33 new bankers/FAs added, with PIB model developed effectively (€0.6bn in NNM collected from liquidity events).

Promotions on deposits for future conversion

Private Markets platform continues to expand

TFAs up 16% [1] to €103bn, with €2.6bn in NNM representing best sector levels,

and a market share of approx.10% in the Premier segment

Mix improving, helped by interest rates decreasing in the coming quarters

Revenues up 5% [1] to €228m, fee income €124m (up 15% [1] ), and net profit up 6% [1] to ~€53m

RORWA up 10bps to 3.6%

CORPORATE & INVESTMENT BANKING

Increasingly diversified and profitable

European platform: capital-light, fee-driven, synergic with WM development

Growth in CIB is favoured by the reduction in interest rates that has already started, plus the significant recovery in corporate activity.

In this macro scenario, Mediobanca has a competitive advantage which derives from its traditional leadership position in Italy, France and Spain, its strong links in the mid-corporate segment (which forms the backbone of the Italian capitalist system) and the growing business being carried on in synergy with WM.

As the new initiatives disclosed in the 2023-26 Strategic Plan progressively come into operation, and as the capital allocated continues to be optimized (having already been reduced by more than 25% to one-third of the Group total), the business’s profitability continues to grow, with the RORWA now increased to 1.5%.

In 3M:

Recovery in IB confirmed (27 deals announced in 1Q FY 2024-25, up 36% YoY[8]),

to be supported in the coming months also by the reduction in interest rates

Strong leadership position in tech/digital advisory with Arma Partners,

strong business levels in Energy & Transition, new mid cap branch in Frankfurt, and BTP specialist activity started

Revenues up 30% [1] to €183m, advisory component rising to 63% of fees;

down 19% QoQ due to seasonal factors and several deals closed in 4Q FY 2023-24

RWAs down 18% [1] (€14.2bn), down 4% in 3M, reduction expected with CRR III

(down €1.5bn with new LGD parameter in force from January 2025)

Net profit up 19% [1] to €57m, RORWA up 50 bps to 1.5%

CONSUMER FINANCE

With business and margins growing, CF has confirmed its position as driver of growth in NII at Group level

Mediobanca, through Compass, is one of the market leaders in consumer credit in Italy, a business which has appealing growth rates due to the demographical and behavioural changes being manifested by Italians.

In a scenario where interest rates are declining, loan book turnover (fixed rate) enables increasing average yields, which in turn benefits NII.

Against this backdrop, Compass has a competitive advantage due to its leadership position in digital/BNPL channels, plus 80% of its new business (personal loans) being generated through the proprietary network, and having developed sophisticated pricing and scoring systems in over 60 years of business, across all economic cycles.

In 3M:

Record new loans of €2.1bn, with a focus on personal loans through direct distribution (~80%),

digital channels (~36%), and growth in BNPL (29K active merchants)

Total revenues and NII up 8% [1] with margins growing,

and yields resilient in the coming quarters, against a backdrop of reducing interest rates

CoR 178 bps, with overlays high (€167m)

growth due to different mix and to normalization at pre-Covid levels

Net profit at a record high level of ~€102m (up 5% [1] )

RORWA up 10 bps to 2.8%