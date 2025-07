MEDIOBANCA * «CONSIDERAZIONI DEL CDA SULL’OPA PUBBLICA DI SCAMBIO PROMOSSA DA MPS» (PDF PRESENTAZIONE – INGLESE)

14.59 - lunedì 14 luglio 2025

*** TRADUZIONE TESTO IN INGLESE CON GOOGLE TRANSLATE **

MB – PUNTI DI FORZA STAND-ALONE

Negli ultimi dieci anni, Mediobanca (“MB”) ha costantemente raggiunto i propri obiettivi strategici

L’estensione del Piano Industriale “One Brand – One Culture” al 2028 rappresenta il naturale proseguimento di un percorso di lungo periodo orientato alla creazione di valore, volto a generare ulteriore crescita dei ricavi, della redditività e della remunerazione degli azionisti (fino a €5 miliardi in 3 anni¹)

L’operazione con Banca Generali è un forte acceleratore in grado di generare valore superiore per tutti gli stakeholder di MB

MPS – PRINCIPALI AREE DI RISCHIO

Una storia complessa: circa €25 miliardi di aumenti di capitale negli ultimi 20 anni, quota di mercato erosa nell’ultimo decennio di circa 1/3 sia su impieghi che su depositi, modello di business diluito

Performance recente trainata dal margine di interesse (raddoppiato in 3 anni grazie agli alti tassi) e da benefici fiscali

Persistono rischi significativi tra cui qualità degli attivi, bassa densità RWA e vulnerabilità a rischi macroeconomici e legali (pari a circa il 35% del CET1)

ASSENZA DI RAZIONALE STRATEGICO E FINANZIARIO

Modello di business: banca commerciale di medie dimensioni non differenziata, con basso potenziale di crescita, che diluisce brand, reputazione e franchise di MB, senza apportare miglioramenti nell’offerta per i clienti MB

Stime di consensus² dell’utile ante imposte 2028 per MB e MPS indicano una crescita combinata di circa €350 milioni, guidata quasi esclusivamente da MB stand-alone (circa 85%)

La combinazione distrugge valore a causa delle dis-sinergie: impatto negativo sull’utile ante imposte di circa €460 milioni (fino a €665 milioni in caso di mancata fusione) – Inoltre, nessun beneficio da DTA con adesione inferiore al 50% e deficit MREL in caso di mancata fusione

Governance complessa con struttura a piramide, dove gli stessi azionisti hanno una presenza significativa in tre istituzioni finanziarie sistemiche

LA CONTROPARTITA È INADEGUATA DAL PUNTO DI VISTA FINANZIARIO

10% di diluizione dell’utile ricorrente sulla base del contributo all’utile ante imposte e delle dis-sinergie attese³, stesso impatto anche sul DPS⁴

Il mix di business pro-forma risulterebbe più orientato al banking commerciale, negoziato a multipli inferiori rispetto al WM

Al rapporto di cambio proposto (2,533x), gli azionisti MB si esporrebbero a oltre il 60% dei rischi e delle dis-sinergie derivanti dalla combinazione (in ipotesi di adesione al 100%)

Il rapporto di cambio proposto di 2,533x rappresenta uno sconto del 32% rispetto alla media degli intervalli identificati dal CdA di MB pari a 3,71x.

*