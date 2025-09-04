Popular tags: featured 20
Popular tags: featured 20
Popular tags: featured 20
News immediate,
non mediate!

Diretta video Opinione H24: Viabilità Trento

Categoria news:
OPINIONEWS ITALIA

MEDIOBANCA * COMUNICATO CDA: «OFFERTA PUBBLICA DI SCAMBIO VOLONTARIA TOTALITARIA PROMOSSA DA BANCA MONTE PASCHI SIENA» (PDF)

 Scritto da
E-mail Stampa
Facebook Twitter LinkedIn
11.53 - giovedì 4 settembre 2025

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –
///

AGGIORNAMENTO DEL COMUNICATO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI
MEDIOBANCA – BANCA DI CREDITO FINANZIARIO S.P.A.
ai sensi dell’art. 103, commi 3 e 3-bis, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58,
come successivamente modificato e integrato, e dell’art. 39 del Regolamento CONSOB
adottato con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato
e integrato, relativo alla OFFERTA PUBBLICA DI SCAMBIO VOLONTARIA TOTALITARIA
PROMOSSA DA BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. ai sensi degli artt. 102 e 106, comma 4, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.
58, come successivamente modificato e integrato.

 

 

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Scarica PDF [167.96 KB]

Categoria news:
OPINIONEWS ITALIA

Per donare ora, clicca qui



© RIPRODUZIONE RISERVATA
DELLA FONTE TITOLARE DELLA NOTIZIA E/O COMUNICATO STAMPA

È consentito a terzi (ed a testate giornalistiche) l’utilizzo integrale o parziale del presente contenuto, ma con l’obbligo di Legge di citare la fonte: “Agenzia giornalistica Opinione”.
È comunque sempre vietata la riproduzione delle immagini.

Articoli correlati

I commenti sono chiusi.