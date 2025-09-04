MEDIOBANCA * COMUNICATO CDA: «OFFERTA PUBBLICA DI SCAMBIO VOLONTARIA TOTALITARIA PROMOSSA DA BANCA MONTE PASCHI SIENA» (PDF)

11.53 - giovedì 4 settembre 2025

AGGIORNAMENTO DEL COMUNICATO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI

MEDIOBANCA – BANCA DI CREDITO FINANZIARIO S.P.A.

ai sensi dell’art. 103, commi 3 e 3-bis, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58,

come successivamente modificato e integrato, e dell’art. 39 del Regolamento CONSOB

adottato con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato

e integrato, relativo alla OFFERTA PUBBLICA DI SCAMBIO VOLONTARIA TOTALITARIA

PROMOSSA DA BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. ai sensi degli artt. 102 e 106, comma 4, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.

58, come successivamente modificato e integrato.