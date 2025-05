MEDIOBANCA * CDA – RISULTATI NEI 9 MESI: «RICAVI A 2,8MLD / UTILE NETTO A 1 MILIARDO / ACCONTO DIVIDENDO DI EURO 0,56 A MAGGIO» (PDF REPORT)

[2] a/a: 9M mar.25 vs 9M mar.24 oppure 3M mar.25 vs 3M mar.24

[4] Inclusi 75bps circa di utile dei 9 mesi al netto del dividendo (payout al 70%). Il CET1 ratio Corep, senza autofinanziamento dei 9 mesi, è pari a 14,8% in linea con le indicazioni BCE per le banche con buyback in corso non pienamente definito negli importi. Il CET1 ratio fully loaded è pari a circa 15,3%, includendo gli impatti a regime della CRR3 e senza l’impatto relativo a FRTB.