MEDIOBANCA * CDA – RISULTATI DI ESERCIZIO AL 30 GIUGNO 2025: «RICAVI A 3,7MLD (+3%) / UTILE NETTO A 1,3MLD (+4%)»

07.23 - giovedì 31 luglio 2025

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Consiglio di Amministrazione di Mediobanca. Risultati migliori di sempre nei 12m pieno raggiungimento dei target annuali.

Ricavi +3% €3,7mld – Utile Netto +4% €1,3mld

EPS +7% a €1,64 – Rote 14%

distribuzione ai migliori livelli settoriali

100% total pay-out, 9% yield

Dividendo: €1,15 (saldo di €0,59 a novembre)

Buyback: 2^ tranche di €385m eseguita, 20 milioni di azioni cancellate

3^ tranche di €400m deliberata, in attesa di autorizzazioni

(BCE e Assemblea)

quarto trimestre solido

TFA >€112m, NNM record di €3,8mld

Ricavi >€950m, margine di interesse stabile

COR a 35bps, riprese nel WM, overlay intatti nel CF

Utile Netto a €337m

CET1 al 15,1% (post dividendi e buyback)

Confermata la guideline per il 2026

ulteriore crescita di ricavi, utili (a €1,4mld) e dividendo, con payout 100% cash

12M: RISULTATI RECORD IN CIASCUNA DIVISIONE DI BUSINESS BANCARI,

PIENO RAGGIUNGIMENTO DEI TARGET ANNUNCIATI

Crescita trainata dalle attività a basso assorbimento di capitale

TFA a €112mld, con €11mld di NNM (oltre il target annuale di €9-10mld

Impieghi in aumento di €2mld a/a[1] e RWA in calo di €2mld a/a

Ricavi di Gruppo a €3.719m nei 12M (+3% a/a, in linea con la guidance di €3,7mld),

con apprezzabile crescita dei business: WM +5% a/a (a €973m), CIB +16% a/a (a €888m),

CF +7% a/a (a €1.277m), INS -2% a/a (a €522m)

Margine di interesse resiliente a €1.972m (-1% a/a, in linea con la guidance)

Commissioni in crescita a doppia cifra a €1.072m (+14% a/a, in linea con la guidance low double digit growth)

Cost/Income 43%

Costo del rischio in calo a 44bps (-4bps a/a, migliore della guidance <50bps) Utile netto in crescita a €1.330m (+4% a/a), EPS in crescita a €1,64 (+7% a/a), in linea con la guidance del +6/8% ROTE al 14% (+30bps a/a) 3M: SOLIDA PROGRESSIONE Ricavi di Gruppo a €951m nel 4T (+3% t/t[2]) trainati dalla diversificazione delle attività INS +62% (a €172m) che compensa il calo atteso del CIB (-7% a €211m), WM e CF stabili (rispettivamente a €246m e €323m) Margine di interesse stabile (€496m nel 4T, stabile t/t, +1% a/a) grazie alla ripresa dei volumi ed alla tenuta dei rendimenti degli attivi Commissioni nette in calo (€253m nel 4T, -7% t/t, -9% a/a) dopo i risultati record dell’advisory IB nei precedenti trimestri Costo del rischio in calo a 35bps (-4bps t/t) riprese nel WM per la qualità del portafoglio, stabile il CF (a 170bps) senza utilizzi di overlays Utile netto di €337m (pressoché stabile) CET1 al 15,1%[3] REMUNERAZIONE DEGLI AZIONISTI AI MIGLIORI LIVELLI SETTORIALI, 9% YIELD Dividendo annuale di €1,15, con saldo di €0,59 a novembre Seconda tranche buyback: €385m di riacquisti eseguiti (2,9% del capitale) nell’anno, 20 milioni azioni proprie cancellate in data odierna Terza tranche buyback di €400m deliberata, in attesa di autorizzazioni GUIDANCE PER L’ESERCIZIO 2025-26: ULTERIORE CRESCITA TFA a €123 mld con >10mld di NNM in AUM/AUA

Ricavi in crescita “low-mid single digit”

Commissioni in crescita “high single digit”

(a doppia cifra nel WM, rallentamento nel CIB dopo risultati record di Arma nel es.2024/25)

Margine di Interesse resiliente (-1%) per la tenuta dei margini nel CF e

crescita mid single digit dei volumi

Cost/income 44%, CoR a 55bps

Utile netto ~€1,4 mld

CET1 >14%, Tier1 Capital ~15%

100% cash pay-out

…IN ESECUZIONE DEL PIANO “ONE BRAND-ONE CULTURE” AL 2028

Ricavi: oltre €4,4mld nell’es.28 (+20% nel triennio 25-28, CAGR +6%[4])

Utile netto: €1,9mld (+45% nel triennio), ordinario €1,7mld (+30% nel triennio)

EPS28: €2,4 (CAGR +14% [4] ), ordinario €2,1 (CAGR +9% [4] )

ROTE[5] al 20%, ordinario al 17%

CET1 al 14%, T1 al 15,5%

REMUNERAZIONE DEGLI AZIONISTI

€4,9mld in 3 anni[6], di cui 4,5mld cash

Pay-out: 100% degli utili ordinari, interamente cash

DPS: €1,15 nel es.25, +50% nel es.26, in crescita fino al raddoppio a €2,1 nel es.28

Yield cumulato superiore al 30%

ULTERIORE ACCELERAZIONE E CREAZIONE DI VALORE CON L’AGGREGAZIONE CON BANCA GENERALI

Posizionamento unico in Europa per modello di business e ritorno per gli azionisti

Inviata ad Ass.Generali una proposta di linee guida per la prosecuzione degli accordi tra Ass.Generali e Banca Generali con possibile estensione a Mediobanca

Possibile anticipo Assemblea ex art. 104 TUF al 21 agosto,

in coerenza con le esigenze temporali previste dal TUF

OPS MPS PRIVA DI RAZIONALE INDUSTRIALE E FINANZIARIO

NON CONVENIENTE PER GLI AZIONISTI MEDIOBANCA

Valutazione finanziaria non congrua, a sconto del 30% rispetto al fair value

Indebolimento e defocalizzazione del modello di business di MB

Azzeramento delle prospettive di crescita per l’emergere di dissinergie

Esposizione a rischi di bilancio, legali, macro, di esecuzione dell’integrazione

Assenza di un piano di valorizzazione e retention delle risorse chiave del Gruppo Mediobanca

Alberto Nagel, Amministratore Delegato di Mediobanca, ha dichiarato: “Mediobanca conferma nell’esercizio 2024/25 la crescita di tutte le sue divisioni, consolidando le principali iniziative del Piano “One Brand-One Culture”. La professionalità, l’indipendenza e la forza del marchio Mediobanca hanno consentito di raggiungere gli obiettivi fissati superando le difficoltà rivenienti, da un lato, da uno scenario macro economico indebolito dall’inasprimento delle tensioni geo-politiche e commerciali e, dall’altro, dai riflessi sulla gestione aziendale dell’OPS di MPS. Le interessanti prospettive di crescita e valore del Gruppo sono state presentate a fine giugno con l’estensione del Piano al 2028. Mediobanca è concentrata sull’esecuzione della propria strategia e rigetta l’offerta di MPS in quanto priva di razionale industriale, non conveniente finanziariamente per gli azionisti Mediobanca ed ostativa all’ulteriore trasformazione del Gruppo Mediobanca, insieme a Banca Generali, in un leader del Wealth Management, punto di riferimento nel panorama finanziario italiano ed europeo”.