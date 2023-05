MEDIOBANCA * APPROVATE LE LINEE GUIDA PIANO 2023-26: « POSTE LE BASI PER UNA ULTERIORE CRESCITA DI RICAVI – UTILI – REDDITIVITÀ »

07.20 - mercoledì 24 maggio 2023

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota inviata all’Agenzia Opinione) –

///

MEDIOBANCA APPROVATE LE LINEE GUIDA DEL PIANO 2023-26. ONE BRAND – ONE CULTURE.

FACENDO LEVA SUI VALORI FONDANTI: DISTINTIVITÀ – APPROCCIO RESPONSABILE AL BUSINESS.

INVESTENDO IN: TALENTO – INNOVAZIONE – DISTRIBUZIONE.

MEDIOBANCA PONE LE BASI PER UNA ULTERIORE ROBUSTA CRESCITA DI RICAVI, UTILI, REDDITIVITÀ, REMUNERAZIONE

LEADERSHIP NEL WEALTH MANAGEMENT COME OBIETTIVO PRIORITARIO.

CRESCITA

Ricavi a €3,8mld (+6%[1])

Utile per azione a €1,8 (EPS +15%[1])

Remunerazione degli azionisti pari a €3,7mld in 3 anni (+70%[2])

REDDITIVITÀ

Elevata e sostenibile per Gruppo e divisioni

ROTE al 15% (dal 12%)

RORWA al 2,7% (+60pb)

CAPITAL MANAGEMENT

Focus sulla crescita dei segmenti a basso assorbimento di capitale. Sviluppo dei volumi

(+€4mld) compensato dall’ottimizzazione degli RWA, stabili nel triennio

Diversa allocazione del capitale, al CIB non oltre 1/3 del Gruppo

Ricavi capital-light al 50% del totale (dal 30%)

REMUNERAZIONE DEGLI AZIONISTI[3]: €3,7mld in 3 anni (+70%[2])

Cash pay-out al 70%, per totali €2,7mld, introduzione interim dividend

Riacquisto e cancellazione di azioni proprie per complessivo €1mld nei tre anni

CET1[4] FL >14,5% annuo, con spazio per crescita esterna

Rendimento cumulato annuale circa 12%

APPROCCIO RESPONSABILE AL BUSINESS

Obiettivi ESG quantitativi inseriti nei piani di remunerazione del top management

MEDIOBANCA

ONE BRAND – ONE CULTURE

ECCELLENZA E DISTINTIVITÀ: IL DNA DI MEDIOBANCA

CON UN APPROCCIO OLISTICO E SINERGICO TRA LE ATTIVITÀ DEL GRUPPO

MEDIOBANCA INTENDE AFFERMARE UN MODELLO UNICO DI

PRIVATE & INVESTMENT BANKING

DEFINITIVAMENTE EMERGENDO COME

LEADER NEL WEALTH MANAGEMENT

ANCORATA ALLA PROPRIA STORIA DI SCUOLA DI RESPONSIBLE BANKING

CHE LA CARATTERIZZA SIN DALLA FONDAZIONE

MEDIOBANCA INTENDE ECCELLERE COME:

– ADVISOR PER IMPRESE E IMPRENDITORI

-PARTNER PER I PROPRI DIPENDENTI E CLIENTI

-INVESTIMENTO PER I PROPRI AZIONISTI

Alberto Nagel, Amministratore Delegato di Mediobanca, ha dichiarato: “Con il piano ONE BRAND – ONE CULTURE, Mediobanca intende realizzare una crescita sostanziale delle attività a basso assorbimento di capitale, puntando a conseguire i migliori rendimenti di settore, associati a un basso profilo di rischio e a un significativo aumento della remunerazione degli azionisti. Questo entusiasmante percorso sarà compiuto rimanendo ancorati alla “scuola di banca responsabile” saldamente radicata nel DNA della Banca.”

*

Categoria news: OPINIONEWS

[1] Tasso di crescita composto medio annuo del triennio Giu.23-Giu.26[2] Tasso di variazione calcolato sul totale dei dividendi distribuiti e riacquisto di azioni proprie (triennio es. 2024-26 versus quadriennio es. 2020-23)[3] A condizione che il coefficiente CET1 FL sia superiore al 13,5%. La politica di distribuzione è soggetta ad approvazione annuale da parte dell’Assemblea. dei Soci e ad autorizzazioni annuali da parte di BCE ai sensi degli art. 77 e 78 della CRR2. Cancellazione di azioni per circa 80% dell’importo del buy back[4] CET1 Fully Loaded inclusa applicazione definitiva del “Danish Compromise” (ex art.471 CRR2)