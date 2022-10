MEDIASET – TV FOCUS * “ASTROSAMANTHA – IL RITORNO”: « GIOVEDÌ 13/10 DALLE 23.15 LA DIRETTA PER IL RIENTRO SULLA TERRA DELLA PRIMA ASTRONAUTA EUROPEA, DESIGNATA COMANDANTE ISS »

11.42 - mercoledì 12 ottobre 2022

Giovedì 13 ottobre, a partire dalle ore 23.15, Focus racconterà il ritorno sul pianeta Terra di Samantha Cristoforetti, prima astronauta europea designata Comandante della Stazione Spaziale Internazionale (ISS, International Space Station), con la diretta-evento «AstroSamantha – Il ritorno».

Samantha Cristoforetti è partita lo scorso 30 marzo, dal John F. Kennedy Space Center della NASA, a Cape Canaveral, sull’isola Merritt, in Florida, a bordo di un Falcon 9 di SpaceX, la compagna aerospaziale dell’imprenditore-guru Elon Musk. E «AstroSamantha – Il ritorno», condotto da Luigi Bignami, ne documenta il rientro a casa (ore 23.41 ca.) proponendo svariati servizi, oltre a interviste e contributi di scienziati ed esperti.

Nel corso della serata: un ritratto di Samantha Cristoforetti, tra pubblico e privato; la missione Minerva, di cui Astro-Samantha è stata protagonista, arrivando al comando della ISS; modalità e condizioni del volo di rientro, spiegandone gli effetti psicofisici della lunga permanenza in condizioni di microgravità; il contributo tecnico italiano alla space economy globale, tra infrastrutture e servizi legati allo spazio, e alla sua esplorazione e futura colonizzazione; il punto sui viaggi spaziali: che cosa sta succedendo ad Artemis 1? Perché non parte? Quando torneremo sulla superficie lunare e per farci che cosa? In che misura la missione DART, il “bombardamento” di un asteroide, ci riguarda e, per certi versi, ci dovrebbe rasserenare? A quando il viaggio su Marte?; e un ricordo del padre dell’astronautica italiana, Luigi Broglio, con una testimonianza esclusiva.

L’iniziativa di Focus rientra nell’impegno della rete diretta da Marco Costa di offrire al pubblico televisivo – attento a temi di grande impatto per il futuro dell’umanità – finestre in diretta sui principali eventi di rilievo scientifico mondiale, con palinsesti a tema realizzati appositamente anche con l’acquisto di documentari mai trasmessi prima sulla tv italiana.

A questa linea editoriale appartengono le dirette dedicate ai lanci di InSight e Perseverance; al lancio e al rientro di Luca Parmitano, dalla ISS; al tentativo e al lancio del primo equipaggio di SpaceX; al volo con equipaggio di Blue Origin; al resoconto dell’attività lavica dell’Etna del marzo 2021; alla presentazione della prima immagine di un Buco Nero; alla Missione Minerva, di Samantha Cristoforetti; alla partenza della missione Artemis I, della NASA.