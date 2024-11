MEDIASET – “TGCOM24“ * NUOVO APPUNTAMENTO CON LA RUBRICA “INTELLIGENZE ARTIFICIALI – LUCI E OMBRE”: «CONDUCE MATTEO FLORA, IL 2/11 – 17.00»

17.23 - venerdì 1 novembre 2024

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

In un’era in cui l’intelligenza artificiale sta plasmando il nostro futuro, su TGCom24 torna la rubrica settimanale dal titolo “Intelligenze Artificiali – Luci e Ombre”. Nuovo appuntamento, sabato 2 novembre, alle ore 17.00, con la conduzione di Matteo Flora, il noto esperto in strategie digitali, imprenditore e docente.

Ogni episodio vedrà una conversazione tra Matteo e un ospite professionista, conosciuto ed affermato nel suo settore. Gli ospiti saranno fondamentali per fornire una prospettiva autentica e unica su come l’Intelligenza Artificiale potrebbe trasformare la loro professione. La struttura bipartita di ogni puntata in luci e ombre offrirà una comprensione a 360 gradi dell’intelligenza artificiale: un’analisi delle opportunità e dei potenziali benefici dell’AI, seguita da un’esplorazione critica dei rischi e delle questioni etiche.

Ospite del nuovo appuntamento: Andrea Santagata, CEO di Mondadori Media.

Con “Intelligenze Artificiali”, TGCom24 offre una visione del futuro attraverso le lenti delle professioni di oggi, dove il futuro incontra il presente in un dialogo ancora più stimolante e illuminante.