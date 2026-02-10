MEDIASET * TENNIS: «ACQUISITI I DIRITTI FREE TO AIR DELLE NITTO ATP FINALS DAL 2026»

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –
Mediaset ha raggiunto un’intesa per l’acquisizione dei diritti televisivi free to air delle Nitto ATP Finals di tennis per il prossimo ciclo pluriennale, a partire dal 2026, ampliando ulteriormente la propria offerta di grande sport in chiaro.
L’accordo porterà sulle reti e sulle piattaforme del Gruppo una selezione di otto tra i migliori incontri di uno degli eventi più seguiti del calendario tennistico internazionale, con i top player del ranking mondiale.
Quest’anno le Nitto ATP Finals si svolgeranno dal 15 al 22 novembre all’Inalpi Arena di Torino. La scorsa edizione è stata vinta da Jannik Sinner, che ha superato in finale Carlos Alcaraz.
Con questo accordo, Mediaset ancora una volta offre gratuitamente un evento sportivo di grande prestigio ai telespettatori italiani.