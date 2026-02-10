Popular tags:
Popular tags:
Popular tags:
News immediate,
non mediate!
Categoria news:
OPINIONEWS ITALIA

MEDIASET * TENNIS: «ACQUISITI I DIRITTI FREE TO AIR DELLE NITTO ATP FINALS DAL 2026»

 Scritto da
E-mail Stampa
Facebook Twitter LinkedIn
20.28 - martedì 10 febbraio 2026

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –
////

 

Mediaset ha raggiunto un’intesa per l’acquisizione dei diritti televisivi free to air delle Nitto ATP Finals di tennis per il prossimo ciclo pluriennale, a partire dal 2026, ampliando ulteriormente la propria offerta di grande sport in chiaro.

L’accordo porterà sulle reti e sulle piattaforme del Gruppo una selezione di otto tra i migliori incontri di uno degli eventi più seguiti del calendario tennistico internazionale, con i top player del ranking mondiale.

Quest’anno le Nitto ATP Finals si svolgeranno dal 15 al 22 novembre all’Inalpi Arena di Torino. La scorsa edizione è stata vinta da Jannik Sinner, che ha superato in finale Carlos Alcaraz.

Con questo accordo, Mediaset ancora una volta offre gratuitamente un evento sportivo di grande prestigio ai telespettatori italiani.

Categoria news:
OPINIONEWS ITALIA

Per donare ora, clicca qui



© RIPRODUZIONE RISERVATA
DELLA FONTE TITOLARE DELLA NOTIZIA E/O COMUNICATO STAMPA

È consentito a terzi (ed a testate giornalistiche) l’utilizzo integrale o parziale del presente contenuto, ma con l’obbligo di Legge di citare la fonte: “Agenzia giornalistica Opinione”.
È comunque sempre vietata la riproduzione delle immagini.

Articoli correlati

I commenti sono chiusi.