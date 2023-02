MEDIASET – RETEQUATTRO * ‘STASERA ITALIA’: « SGARBI LEGGE IN DIRETTA IL MESSAGGIO RICEVUTO DA GIORGIA MELONI, “NON È VERO CHE SIA STATO ZELENSKY A DECIDERE IL FORMATO È STATO MACRON ME LO HA DETTO VOLODYMYR” »

00.23 - sabato 11 febbraio 2023

Ieri sera, in access prime-time, su Retequattro, a “Stasera Italia” – programma condotto da Barbara Palombelli – l’ospite Vittorio Sgarbi ha ricevuto e letto in diretta un messaggio del Premier Giorgia Meloni: “Non è assolutamente vero che sia stato Zelensky a decidere il formato. È stato Macron, me lo ha detto Zelensky”.

Vittorio Sgarbi ha poi dichiarato: “Credo che scrivendolo volesse che lo dicessi. La cosa che abbiamo sentito, che è stato Zelensky non corrisponde al vero, è stato Macron che evidentemente vuole istaurare una battaglia che non ha significato perché noi siamo fondamentali nel rapporto con l’Ucraina per la fedeltà assoluta che ha dimostrato fin dal primo momento la Meloni. Questo messaggio che mi pare così chiaro è: ‘Non è assolutamente vero che sia stato Zelensky a decidere il formato. È stato Macron, me lo ha detto Zelensky’.

Barbara Palombelli ha aggiunto: “E’ corretto che Macron ha utilizzato Zelensky per dire che è stato lui a scegliere il formato, perché oramai tutto diventa un format. Queste sono le frasi di Macron. Evidentemente Giorgia Meloni ha chiesto conferma a Zelensky, che ha detto gli ospiti li ha decisi Macron. E questo è un chiarimento interessante”.

“Credo anche io che sia logico – conclude Vittorio Sgarbi – perché si capisce anche che Zelensky ha mostrato grande affetto per l’Italia e non ha ragione di discriminare un paese amico. E’ irragionevole, insensato, è una menzogna, Macron è abituato a mentire”.