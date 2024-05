MEDIASET – RETEQUATTRO: “STASERA ITALIA”: “DON PATRICIELLO IN RISPOSTA A DE LUCA, SE IL GOVERNATORE È PRONTO LO VADO AD ABBRACCIARE QUANDO VUOLE”

23.36 - sabato 11 maggio 2024

Queste le dichiarazioni di Don Maurizio Patriciello, riguardo quanto detto dal Governatore della Campania Vincenzo De Luca, intervenendo in diretta a “Stasera Italia”, condotto da Sabrina Scampini, su Retequattro.

Sabrina Scampini: Oggi De Luca ha detto: “Don Patriciello non ha il monopolio della lotta contro la Camorra” e le volevo chiedere se lei è stato più offeso da questa affermazione o per essere stato definito il Pippo Baudo dell’area nord di Napoli.

Don Patriciello: Io ho sempre detto che i preti anticamorra non esistono, io sono un prete, punto prete e basta, qualsiasi aggettivo si aggiunge al mio essere prete mi sminuisce. Io sono prete, sono prete per chi mi ascolta anche in questo momento, in televisione. Ho appena terminato di celebrare la messa, domani alle 12:00 abbiamo la cresima di 40 giovani del nostro Parco Verde e sono accanto a chi ha bisogno, sono prete di tutti. Però nell’annunciare il Vangelo c’è già la denuncia del male: se il male nella mia città, nel mio quartiere si chiama camorra, lo chiamiamo col proprio nome, se si chiama mafia lo chiamiamo mafia, se si chiama porto lo chiameremo porto, se si chiama utero in affitto lo chiameremo utero in affitto, il male va chiamato con il giusto nome, tutto qua. Quindi, chi è che ha detto mai a De Luca che c’è il monopolio del prete anticamorra? Sono cose che non stanno né in cielo né in terra, ovviamente. Mi sembra che veramente qualcuno sia farneticando proprio.

Sabrina Scampini: Contro queste guerre più siamo è meglio è, Don Maurizio, cerchiamo di spiegare: De Luca l’ha chiamata “Pippo Baudo dell’area nord di Napoli” perché lei ha preso parte ad un convegno sul premierato. Allora, premiato è una riforma che per Meloni un po’ la madre di tutte le riforme, quindi essere andato a quel convegno per lei è stato un po’ come appoggiare il governo e quella parte politica? Oppure perché è andato?

Don Patriciello: Innanzitutto io sono andato perché sono stato invitato dal nostro commissario che si chiama Fabio Siciliano, il dottore Siciliano col quale siamo diventati amici mi ha invitato, poi a questo convegno c’erano tante voci, io non ero uno dei relatori, c’erano insigni giuristi, c’era Violante che non mi sembra che sia troppo di destra, era moderato da Maria Latella.

Sabrina Scampini: Lei dice che non erano tutti di destra e lei è andato perché è stato invitato da persone.

Don Patriciello: Ma ci mancherebbe altro. Ma scusi, la cultura che cos’è? Non è incontro? Io a questo convegno ho imparato tanto. Io non sono un politico, sono un prete. Io sono un prete, lo voglio ricordare a tutti, soprattutto a De Luca. Io sono un prete, sono il parroco di Parco Verde e non è giusto che quando la mia azione conviene mi fanno l’applauso e mi chiamano eroe e quando poi a qualcuno non conviene, ci viene buttata dell’immondizia in faccia. Questa è una grandissima ingiustizia. Ma che cosa vuol dire che se vado a un convegno dei musulmani sono diventato musulmano? Ma stiamo scherzando veramente. Io sono un uomo libero. Non c’è riuscito mio padre quando avevo 6 anni a farmi fare quello che voleva lui e adesso a quest’età arriva il mio Governatore a dire dove devo andare e dove non dovrei andare. Ma stiamo scherzando veramente.

Sabrina Scampini: Don Maurizio sappiamo quanto Caivano sia una terra complicata. Tanti fatti di cronaca terribili, ma non solo quelli. Una situazione difficile. È cambiato qualcosa da quando Meloni è venuta a Caivano e diciamo che c’è stata un’attenzione da parte del Governo?

Don Patriciello: Per cortesia mi lasci dire almeno questa cosa completamente: io sono parroco da più di trent’anni al Parco Verde che è stato definito una delle più grandi piazze di spaccio d’Europa e intorno alla mia parrocchia sono avvenuti in questi anni più di 20 omicidi, uno proprio davanti alla porta della parrocchia. Mi hanno messo una bomba davanti al cancello per cui io vivo sotto scorta. L’amministrazione di Caivano è sciolta per mafia per la seconda volta consecutiva. L’assessore, che è in carcere, ha confessato che si sono seduti intorno a un tavolo, lui con altri politici di Caivano, con gli imprenditori e con il boss della Camorra di Caivano. Più di questo che altro dobbiamo dire? C’è stato un abbandono totale dello Stato e questo lo ha detto anche De Luca. A Caivano lo Stato non c’è, stop. Ma io che cosa debbo fare per questa povera gente? Ho chiesto aiuto a Renzi, quando era Renzi Presidente del Consiglio. Ho chiesto aiuto a Conte quando era Conte Presidente del Consiglio. Ho chiesto aiuto alla Meloni da quando la Meloni è Presidente del Consiglio. Le ho inviato un messaggio il 25 agosto e non avrei mai pensato, mai immaginato che a distanza di una settimana Giorgia Meloni venisse qua in parrocchia con metà del suo Governo e prendesse degli impegni e li sta mantenendo tutti. Questa è la verità. Se a qualcuno questa verità non piace se ne facesse una ragione. La colpa non è mia. Io non posso dire che la mia mano è nera. Stiamo veramente giocando con la verità. Io sono un prete. Non costringeranno mai a dire quello che vogliono loro, a farmi dire cosa che io non ho mai detto. Però, quello che stiamo vedendo non è che lo dico io. Se lei manda le sue telecamere qua le accompagno io a vedere quello che sta succedendo a Caivano. E De Luca queste cose le sa meglio di me, molto meglio di me.

Sabrina Scampini: Don Patriciello le faccio una domanda veloce: Giorgia Meloni l’ha difesa, lei si aspettava anche altri sostegni?

Don Patriciello: Certo, scusi, Giorgia Meloni mi ha difeso ma diciamo che non c’è niente da difendere, mi ha dato la sua solidarietà e io sono contento come sono contento di aver ospitato stasera uno dei suoi Ministri in parrocchia. Però, visto che è stata offesa la dignità di un essere umano, di un uomo – perché prima di essere un prete sono un uomo – poi di un prete, di questo prete, del parroco di Parco Verde che sta qua da trent’anni e non se ne è mai andato, non ha mai chiesto di andare via per rimanere accanto a questa gente bistrattata, avvelenata, umiliata.

Sabrina Scampini: Vuole mandare un messaggio direttamente a De Luca?

Don Patriciello: Glielo dico poi devo andare via, non posso restare con voi. A De Luca dico: ‘Caro Presidente lei mi conosce bene, lei mi conosce tanto bene, tanti di quegli elogi che mi ha fatto negli anni passati glieli posso ricordare uno per uno. ora io non ho bisogno né degli elogi né delle offese, io vado avanti per la mia strada. Sono un prete, lasciatemi fare il prete per cortesia. Se sono intervenuto in tante cose è perché ho dovuto supplire le persone che hanno preso i soldi della nostra gente e non hanno fatto il loro dovere. Quindi io sono soltanto una figura di supplenza’. Gli vorrei dire: ‘Caro De Luca, tu lo sai che ti voglio bene e ci mancherebbe altro. Però dico, le tue parole sono pericolose. Non mi hanno offeso, io non sono offeso, però sono impaurito, sia io che la mia scorta perché se due anni fa hanno messo una bomba fuori dal cancello, De Luca con quelle parole sta dicendo a questi camorristi ‘non abbiate paura, continuate, continuate, tano non è nessuno questo prete qua”. Questa cosa è una cosa gravissima. Certamente vorrei la solidarietà anche degli altri: quanti amici abbiamo nel Movimento 5 Stelle e nella sinistra? Abbiamo amici dappertutto. Se è stato offeso l’uomo, il prete, il parroco… Se De Luca è pronto, se mi vuole, io lo vado ad abbracciare quando vuole. Io domani mattina devo celebrare una messa, credo in Dio, Padre Onnipotente Creatore del Cielo e della Terra che verrà a giudicare i vivi e i morti, io non ho nemici. Se altri sono miei nemici sono fatti loro. Però che mi si faccia passare come di destra o di sinistra… Mi ascolti, domani abbiamo le cresime a mezzogiorno, abbiamo 40 giovani che faranno la cresima: se De Luca viene sarà veramente il benvenuto. Presidente, per cortesia, venga a Parco Verde e venga nella nostra parrocchia a pregare con noi. Che Dio vi benedica, vado un po’ a riposare. Grazie.