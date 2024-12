MEDIASET – RETEQUATTRO * “DRITTO E ROVESCIO”: «INTERVISTA ALLA FIDANZATA DI RAMY ELGAML, IL COLTELLO LO AVEVA PER DIFENDERSI MILANO È UNA GIUNGLA»

11.02 - venerdì 6 dicembre 2024

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

A seguire alcuni passaggi dell’intervista alla fidanzata di Ramy Elgaml andata in onda ieri sera a “Dritto e Rovescio”

«Ramy mi ha mandato una foto in moto mezz’oretta prima di schiantarsi e poi, cinque minuti prima di andarsene, mi ha scritto ‘Ti amo’». Queste le parole della fidanzata di Ramy Elgaml in un’intervista a “Dritto e Rovescio”, il talk d’approfondimento condotto da Paolo Del Debbio in prima serata su Retequattro.

Alla domanda sui mille euro in contanti trovati addosso al ragazzo, risponde: «Per quanto riguarda i soldi sono sicura che li avevano divisi, la movida a Milano costa tanto. Erano soldi del suo stipendio messi da parte ma sicuramente non erano tutti suoi i 1.000 euro, saranno stati divisi tra i ragazzi per fare serata».

Sul motivo per cui Ramy avesse con sé un coltello, la ragazza spiega: «Per difendersi. Un paio d’annetti fa si era preso con dei ragazzi che lo stavano disturbando e uno aveva tirato fuori un coltellino e lo aveva ferito alla schiena. Da lì a lui era venuta la paranoia; ti devi difendere. Quando ha preso lo spray per sé stesso, l’ha preso anche per sua madre e per me. Milano è come una giungla, non sai cosa ti aspetta, devi sopravvivere, o vivi tu o vivo io. È così purtroppo. Il coltello ce l’ho anche io, sono una ragazza, peso 20 kg, sono piccola, come mi difendo? Ho anche paura ad usarlo, ho paura di fare male a un’altra persona, ma è così che si vive qua, sono i quartieri di Milano».