MEDIASET – RETEQUATTRO * “DRITTO E ROVESCIO”: «INTERVISTA A LUCA ZAIA, SULL’AUTONOMIA DIFFERENZIATA (5/12)»

Giovedì 5 dicembre, nel nuovo appuntamento con “Dritto e rovescio”, talk show in onda in prima serata su Retequattro, Paolo Del Debbio intervisterà il vicepremier e Ministro degli Esteri Antonio Tajani per commentare con lui la politica nazionale e internazionale e arrivare poi all’economia, tanto in vista dell’approvazione della finanziaria quanto della crisi dell’auto, che rischia di coinvolgere l’intero Paese.

A seguire, il giornalista darà spazio a Luca Zaia, Presidente della Regione Veneto, per cercare di analizzare la riforma della legge sull’autonomia differenziata.

Infine, la morte di Rami Elgaml, che in Italia ha contribuito a riaprire il dibattito sulle condizioni in cui versano le periferie delle grandi città.

Tra gli ospiti anche: Pierfrancesco Majorino, Sara Kelany, Isabella Tovaglieri, Luca Boccoli, Maria Carmela Rozza e Michele Gubitosa.