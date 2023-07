MEDIASET – RETEQUATTRO * “CONTROCORRENTE”: “ GOVERNO: “ L’ATTACCO DI GIUSEPPE CONTE AL PREMIER MELONI, DIFENDE LA SUA CRICCA “

22.03 - sabato 8 luglio 2023

«Lo scontro Chigi-magistrati? La Meloni sta difendendo la cricca personale, una volta è Delmastro, un’altra volta la Santanchè.

Lei non può essere la leader del suo partito che difende la sua cricca».

“Sullo scontro Chigi- magistrati penso che questo governo e la Presidente del Consiglio Meloni debba scegliere, non si è ancora resa conto di essere a Chigi, Presidente del Consiglio dello Stato italiano”. Raggiunto a margine di un evento tenutosi a Ponticino, il leader del Movimento 5 Stelle risponde così in diretta ai microfoni di “Controcorrente” e prosegue: “La Meloni sta difendendo la cricca personale, una volta è Delmastro, un’altra volta la Santanchè. Lei non può essere la leader del suo partito che difende la sua cricca”.