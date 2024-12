MEDIASET – RETEQUATTRO * “CONFESSIONE REPORTER“: «INCHIESTA SUL CONSUMO DI “FENTANY“, LA DROGA DEGLI ZOMBIE (7/12)»

14.28 - venerdì 6 dicembre 2024

Sabato 7 dicembre, in seconda serata, su Retequattro, appuntamento con «Confessione Reporter» e Stella Pende: la terza puntata è dedicata alla drammatica escalation del consumo di Fentanyl.

La sostanza è 100 volte più potente della morfina e 50 dell’eroina: l’abuso del potente oppioide sintetico, definito la droga degli zombie, ha determinato la più grave emergenza sanitaria pubblica dal secondo Dopoguerra negli USA. In Europa, il fenomeno è solo latente.

L’Italia, in particolare, ha presentato un Piano nazionale di prevenzione contro l’uso improprio di Fentanyl e altri oppioidi sintetici: ne sono sufficienti 2-3 milligrammi, infatti, per uccidere una persona.

Parallelamente al mercato legale di Fentanyl, quello illegale, tra dark e deep web, è sempre più florido. Forte, l’interesse della criminalità organizzata: da 1kg di polvere di Fentanyl, costo 10mila euro, è possibile ricavare un milione di pillole che, a 20 euro l’una, fanno 20 milioni.

Intanto, Europol e Interpol, nel solo 2023, hanno individuato 400 laboratori clandestini in Europa: alcuni anche in Italia.