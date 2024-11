MEDIASET – RETEQUATTRO “4 DI SERA” * LE PAROLE DI ROSARIO VENTURA, IL CAPOTRENO ACCOLTELLATO A RIVAROLO: «MI SONO RESO CONTO DEL COLTELLO SOLO QUANDO MI HA PRESO»

20.11 - martedì 5 novembre 2024

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

A “4 DI SERA” LE PAROLE DI ROSARIO VENTURA, IL CAPOTRENO ACCOLTELLATO A RIVAROLO: «MI SONO RESO CONTO DEL COLTELLO SOLO QUANDO MI HA PRESO». «HO 18 PUNTI: 7 NELLA SCAPOLA, 11 NEL BRACCIO» . «MI HANNO AIUTATO I PASSEGGERI POI SONO ARRIVATI SUBITO I SOCCORSI»

«Sto bene, mi sto riprendendo. Non mi ero reso conto dei colpi che mi aveva dato, mi sono reso conto del coltello solo quando mi ha colpito. Ho 18 punti: 7 nella scapola, 11 nel braccio. Mi hanno aiutato i passeggeri sia all’interno che fuori (dal treno, ndr)». Queste le parole del capotreno, ferocemente aggredito ieri, Rosario Ventura alle telecamere di “4 di Sera” – il programma condotto da Paolo Del Debbio su Retequattro. L’uomo è stato dimesso oggi dall’ospedale dopo che era stato accoltellato da un ragazzo 21enne all’altezza della stazione di Genova Rivarolo mentre stava procedendo con la verifica dei titoli di viaggio.

A seguire il testo dell’intervista che andrà in onda:

«Come stai innanzitutto?»

Rosario Ventura: «Da una parte sto bene.»

«Stai bene?»

Rosario Ventura: «Sì, sto bene, mi sto riprendendo. È stata brutta, però diciamo che alla fine non mi ero reso conto dei colpi che mi aveva dato. Mi sono reso conto dopo dei tagli. Comunque sto bene, sto guarendo. Non ha preso organi. Comunque, perdonate, perché è ancora tutto aperto, c’è ancora la tutela, c’è la denuncia, è tutto aperto. Io vi chiedo scusa, adesso sto aspettando bene come va la procedura e tutto.»

«Quali ferite hai riportato se posso chiedertelo?»

Rosario Ventura: «Ho 18 punti. 7 nella scapola, poi 11 nel braccio qua davanti: sono tre tagli, 4, 5, 2. Quattro colpi mi ha dato alla fine.»

«Tu non ti eri accorto che l’aggressore aveva un coltello?»

Rosario Ventura: «No, mi sono reso conto dopo che l’ha tirato fuori. Quando mi sono girato e mi ha preso…»

«E chi ti ha fotografato, erano passeggeri?»

Rosario Ventura: «Secondo me quella foto a terra arrivava dall’interno del treno. Lì per lì non ho avuto nemmeno la forza di chiamare la polizia, niente. Ho parlato soltanto coi miei responsabili, di dire dell’ambulanza e basta. Poi mi hanno aiutato i viaggiatori.»

«Si? Ti hanno soccorso i passeggeri?»

Rosario Ventura: «Si, sia all’interno che fuori.»

«E poi sei stato prontamente portato in ospedale subito?»

Rosario Ventura: «Si sì dopo…Sono arrivati subito.»

«Sai che oggi le varie linee scioperano per te, per quello che è successo?»

Rosario Ventura: «Si si, grazie… li ringrazio.»

«Tu però stai bene?»

Rosario Ventura: «Si, sto bene, grazie.»