MEDIASET – POMERIGGIO CINQUE * CASO SANGIULIANO – BOCCIA: «PRESUNTA INDAGINE DELLA GUARDIA DI FINANZA IN CORSO PER MARIA ROSARIA»

18.41 - venerdì 6 settembre 2024

«Abbiamo saputo che ci sarebbe un’indagine in corso da parte della Guardia di Finanza su Maria Rosaria Boccia. Indagine che sarebbe precedente allo scoppio della vicenda che vede coinvolto il ministro Gennaro Sangiuliano, e che sarebbe di tutt’altro argomento, perché avrebbe nel mirino alcuni presunti investimenti legati all’attività della Boccia nel mondo della moda. A tal proposito la Guardia di Finanza avrebbe sentito, a Roma, alcuni esponenti politici e anche alti ufficiali militari.». Questa la notizia data oggi, in esclusiva, dall’inviato Vincenzo Rubano in collegamento con “Pomeriggio Cinque” – il programma condotto da Myrta Merlino in onda su Canale 5.