MEDIASET * « PERFEZIONATO IL TRASFERIMENTO DELLA SEDE LEGALE IN OLANDA, CONFERMATI PIER SILVIO BERLUSCONI CEO E FEDELE CONFALONIERI CHAIRMAN »

Facendo seguito a quanto precedentemente comunicato, in particolare in data 15 settembre, 30 luglio e 23 giugno u.s., si rende noto che, verificatesi tutte le condizioni sospensive apposte al trasferimento della sede legale della Società in Olanda (il “Trasferimento”), come descritte nella relazione del consiglio di amministrazione predisposta ai sensi dell’articolo 125-ter del D.lgs. n. 58/1998 e dell’art. 72 del regolamento adottato con delibera Consob n. 11971/99 e pubblicata in data 21 maggio 2021 sul sito internet della Società (https://corporate.mediaset.it), in data odierna è stato stipulato l’atto notarile olandese e il Trasferimento si è quindi perfezionato.

Con il perfezionamento del Trasferimento, il nuovo Statuto della Società è divenuto efficace e la denominazione della Società è Mediaset N.V.

Si rammenta che la residenza fiscale della Società, così come l’amministrazione centrale, rimane in Italia e le azioni della Società continuano a essere negoziate sul Mercato Telematico Azionario di Borsa Italiana (MTA), a partire dal 20 settembre p.v. con il nuovo codice ISIN NL0015000H23 senza necessità di alcun adempimento da parte degli Azionisti.

Confermati Pier Silvio Berlusconi CEO e Fedele Confalonieri Chairman.

Ai sensi dell’articolo 5:25a, paragrafo 3, del Financial Supervision Act olandese (Wet op het financieel toezicht) le società quotate sono tenute ad annunciare pubblicamente quale paese è il proprio “Stato membro d’origine” ai fini della disciplina dei loro obblighi di divulgazione ai sensi della Direttiva Transparency. In adempimento di tale obbligo, Mediaset N.V. comunica che il suo “Stato membro d’origine” è cambiato dall’Italia all’Olanda.