MEDIASET * “MATTINO 4”: «OMICIDIO NATALY, IN DIRETTA IL RITROVAMENTO DI UN BORSONE NERO COMPATIBILE CON IL VIDEO DELLE TELECAMERE»

“MATTINO 4”. OMICIDIO NATALY: IN DIRETTA IL RITROVAMENTO DI UN BORSONE NERO COMPATIBILE CON IL VIDEO DELLE TELECAMERE.

Questa mattina nel corso della diretta di “Mattino 4” condotta da Federica Panicucci e Roberto Poletti, è stato mostrato il recupero da un canale di un borsone trolley nero. L’oggetto è compatibile con quello che si vede nel video delle telecamere di videosorveglianza che mostrano Pablo Gonzalez trascinare e mettere nell’auto un borsone contenente il cadavere di Nataly, la babysitter quarantenne uccisa dal compagno reo confesso.

Sul posto sono arrivati Vigili del Fuoco e Carabinieri che hanno attenzionato il borsone e portato via per la repertazione.

