MEDIASET – ITALIA 1 * “LE IENE“ * «LE 48 ORE DI NICOLÒ DE DEVITIIS, CON IL CAMPIONE DI PUGILATO KING TORETTO (27/10)»

“Di quel mese e mezzo non ricordo più nulla. Ora non sogno più a occhi chiusi, solo a occhi aperti, sogno il mio futuro, di stare bene, con la mia famiglia, e di stare di nuovo in piedi”. Sono queste alcune delle parole pronunciate da Daniele Scardina, noto anche con lo pseudonimo di King Toretto, uno dei pugili italiani più polari al mondo, nel servizio de “Le Iene”, in onda stasera, in prima serata, su Italia1.

A febbraio del 2023 Daniele accusa un malore durante un allenamento in palestra, poco dopo viene operato d’urgenza per un’emorragia cerebrale. Il 10 marzo entra in coma farmacologico e ci resta per più di un mese: le sue condizioni appaiono gravi ma stabili. Dieci mesi dopo torna a casa, a Rozzano, nella sua nuova vita, lontano dal pugilato e dalla luce dei riflettori.

Nicolò De Devitiis lo raggiunge lì, e il risultato è il racconto delle sue giornate ricche di momenti intimi e commoventi, ma anche di curiosità e aneddoti, e, soprattutto, della sua più grande sfida: tornare a stare in piedi. Con questo obiettivo, Daniele oggi segue un allenamento rigoroso, fatto di moltissime sedute di fisioterapia, in uno dei più grandi centri di medicina riabilitativa di Milano.

Con De Devitiis il campione parla della sua religione, del rapporto simbiotico che ha, da sempre, con la madre e della capacità di ridere sulle cose, anche su quelle più dolorose. Nel video anche l’incontro con il suo primo allenatore e con tutte le persone che fanno parte della sua vita. Alla fine, una sorpresa. Da molto tempo Daniele desiderava farne una alla madre ma, con la complicità della famiglia, ne riceve una lui: un viaggio a Barcellona per assistere al concerto di Geolier, rapper amato dall’ex pugile e che ha ascoltato durante questo periodo.