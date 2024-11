MEDIASET – ITALIA 1 * “LE IENE”: «DOMENICA 24/11, GLI SVILUPPI SULLA MORTE DI MARGARET SPADA / IL CASO DI UBALDO MANUALI, IL NETTURBINO CONDANNATO UN MESE FA PER VIOLENZA SESSUALE AGGRAVATA»

12.17 - sabato 23 novembre 2024

Domani, domenica 24 novembre in prima serata su Italia 1, un nuovo appuntamento con “Le Iene”, condotto da Veronica Gentili con Max Angioni. Tra gli ospiti in studio: l’attrice comica Aurora Leone e il rapper Nayt, all’anagrafe William Mezzanotte.

Tra i servizi della puntata:

Alice Martinelli torna sul caso di Margaret Spada, la ventiduenne deceduta il 7 novembre scorso, probabilmente a seguito di uno shock anafilattico, durante un intervento di rinoplastica parziale presso un ambulatorio di Roma, che sarebbe stato privo delle necessarie autorizzazioni. Oltre a fare luce su possibili errori sanitari che hanno portato alla tragedia, nuove testimonianze hanno descritto un presunto giro d’affari nello studio medico gestito dai dottori indagati per la morte della ragazza. Emergerebbero dubbi sulle modalità di pagamento dei pazienti che sarebbero avvenute principalmente in contanti, alimentando ipotesi su una gestione poco trasparente dell’attività.

Giulio Golia fa luce sul caso di Ubaldo Manuali, il netturbino condannato un mese fa per violenza sessuale aggravata. Attraverso interviste esclusive, verrà raccontata la drammatica esperienza della prima vittima, da cui è partita l’indagine, e di una seconda donna che, di recente, ha denunciato Manuali per aver vissuto un episodio simile. Secondo entrambe il netturbino avrebbe sciolto nelle loro bevande delle benzodiazepine per stordirle. Grazie alle telefonate registrate in automatico da un App nel cellulare, verranno documentati i momenti immediatamente successivi al malore della seconda donna causato da un succo di mirtillo probabilmente contaminato. Gli audio hanno catturato la voce alterata della donna e il tentativo di Manuali di sminuire la situazione, mentre sosteneva che avesse mangiato del pesce avariato. Fondamentale l’intervento di un medico al telefono, che, intuendo la gravità, è riuscito a far arrivare i soccorsi nonostante i tentativi del netturbino di strappare il cellulare alla vittima e di ostacolare ogni aiuto.

